روسيا وأوكرانيا تعلنان اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بينهما

روسيا وأوكرانيا تعلنان اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بينهما
أعلنت روسيا إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي خلال جولة ثانية من محادثات السلام في إسطنبول.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أمس «نقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لنظام كييف»، وهي الآن في بيلاروس، حليفة روسيا. ولم تحدد الوزارة عدد هؤلاء لكنها أشارت إلى أنه تمت إعادة «العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين».
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في «الأيام المقبلة»، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.
وأوضح زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي «بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة». وأضاف «من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما». في غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي قائم على المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز وذلك بالتعاون مع شركاء روسيا وعلى رأسهم مجموعة (بريكس).
جاء ذلك في رسالة ترحيبية نشرها موقع الكرملين وجهها الرئيس بوتين إلى المشاركين والمنظمين وضيوف منتدى (سان بطرسبورغ) الاقتصادي الدولي الـ28. وأكد بوتين في رسالته أن روسيا تدافع بثبات عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب، معتبرا أن هذه المبادئ تمثل جوهر التزام بلاده العالمي.وأشار إلى أن شعار المنتدى لهذا العام (القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب) يجسد التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه موسكو بالتعاون مع حلفائها. وأوضح الرئيس الروسي أن التعاون مع دول (بريكس) يركز على إرساء نظام تعاون دولي فعال ومتوازن يرفض الإملاءات الخارجية ويقاوم ضغوط العقوبات غير المشروعة وهو ما يعكس موقف روسيا الرافض لأحادية القطب والتدخلات التي تقوض سيادة الدول.
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