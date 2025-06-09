روسيا وأوكرانيا تعلنان اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بينهما

أعلنت روسيا إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي خلال جولة ثانية من محادثات السلام في إسطنبول.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أمس «نقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لنظام كييف»، وهي الآن في بيلاروس، حليفة روسيا. ولم تحدد الوزارة عدد هؤلاء لكنها أشارت إلى أنه تمت إعادة «العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين».

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في «الأيام المقبلة»، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.

وأوضح زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي «بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة». وأضاف «من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما». في غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي قائم على المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز وذلك بالتعاون مع شركاء روسيا وعلى رأسهم مجموعة (بريكس).

جاء ذلك في رسالة ترحيبية نشرها موقع الكرملين وجهها الرئيس بوتين إلى المشاركين والمنظمين وضيوف منتدى (سان بطرسبورغ) الاقتصادي الدولي الـ28. وأكد بوتين في رسالته أن روسيا تدافع بثبات عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب، معتبرا أن هذه المبادئ تمثل جوهر التزام بلاده العالمي.

وأشار إلى أن شعار المنتدى لهذا العام (القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب) يجسد التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه موسكو بالتعاون مع حلفائها. وأوضح الرئيس الروسي أن التعاون مع دول (بريكس) يركز على إرساء نظام تعاون دولي فعال ومتوازن يرفض الإملاءات الخارجية ويقاوم ضغوط العقوبات غير المشروعة وهو ما يعكس موقف روسيا الرافض لأحادية القطب والتدخلات التي تقوض سيادة الدول.