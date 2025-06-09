إدانة دولية لاحتجاز إسرائيل سفينة مساعدات غزة مادلين

أدانت دول العالم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز سفينة المساعدات المدنية «مادلين» في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فيما قادت قوات الاحتلال السفينة إلى ميناء أسدود واحتجزت جميع النشطاء الذين كانوا على متنها.ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على السفينة «مادلين» بأنه «قرصنة منظمة»، معتبرة أن «اعتراض السفينة مادلين في عرض البحر حرب إبادة جماعية يعد إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي».وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن هذا الاعتداء الشنيع «الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري» يثبت مرة أخرى أن الاحتلال «دولة إرهاب»، فيما استدعت الخارجية الاسبانية القائم بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد احتجاجا على الواقعة، واعتبرت إيران أن «الهجوم على هذه السفينة يعد شكلا من أشكال القرصنة بموجب القانون الدولي، لأنه حدث في المياه الدولية».بدورها، أعربت باريس عن رغبتها في «تسهيل العودة السريعة إلى فرنسا» لمواطنيها الستة الذين كانوا على متن السفينة.كذلك، خرجت وقفات احتجاجية في كل من لندن وبرلين دعما للسفينة «مادلين» التي احتجزتها إسرائيل.وانتقد المحتجون ما وصفوه بصمت حكوماتهم على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حسبما أوردت قناة «الجزيرة» الفضائية. وفي سياق متصل، انطلقت أمس من تونس قافلة «الصمود» الرمزية التي تضم مئات الأشخاص، معظمهم تونسيون، على أمل الوصول إلى غزة سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع الفلسطيني، وفقا للمنظمين.وقال المنظمون إن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، لكنها تهدف إلى القيام بعمل «رمزي» في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأكثر الأماكن جوعا على الأرض.وتضم القافلة أطباء وتسعى للوصول إلى معبر رفح في جنوب قطاع غزة، وفقا للناشطة جواهر شنة التي تحدثت لوكالة «فرانس برس». وصعد ناشطون يحملون الأعلام التونسية والفلسطينية في نحو عشرة حافلات، مصحوبين بزغاريد النساء وبتشجيع الأقارب.وأوضحت شنة، المتحدثة باسم «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس» المنظمة للقافلة «نحن نحو ألف شخص، وسينضم إلينا المزيد في طريقنا إلى غزة».وبالعودة إلى السفينة «مادلين»، أعلن «تحالف أسطول الحرية» أن سفينته المدنية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط، و«اختطفت» طاقمها.وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة التي كانت تقل أيضا ناشطين واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.وكان على متن السفينة الشراعية 12 ناشطا فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا أبحروا من إيطاليا في الأول من يونيو الجاري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا بعد أكثر من سنة ونصف السنة على اندلاع الحرب فيه.وبعد اعتراضها في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط من قبل قوات خاصة اسرائيلية فجر أمس، وصلت «مادلين» لاحقا إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل وعلى متنها الناشطون الـ 12، وأكدته هيئة البث الإسرائيلية أن مصلحة السجون احتجزت نشطاء السفينة، الذين اتهمهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنهم «أبواق دعاية لحركة حماس» الفلسطينية.إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة مقتل 47 فلسطينيا وإصابة 388 آخرين بعد تجدد الغارات الجوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.وقالت السلطات في بيان صحافي إن ستة من حصيلة الشهداء وأكثر من 99 إصابة هم من شهداء المساعدات ليرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 127 شهيدا وأكثر من 1287 إصابة.وأضافت أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ترتفع بذلك إلى 54927 شهيدا و126615 مصابا.ووسعت قوات الاحتلال من نطاق عملياتها العسكرية البرية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع إضافة إلى شرقي وشمالي مدينة غزة مصدرة أوامر إخلاء قسرية جديدة لآلاف العائلات الفلسطينية.وقال شهود عيان إن العائلات الفلسطينية بدأت برحلة نزوح جديدة من مخيم جباليا شمالي القطاع وسط قصف جوي وبري كثيف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي.

MENAFN09062025000130011022ID1109653988