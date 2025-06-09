ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في آخر أيام الحج ويتمون مناسكهم

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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في آخر أيام الحج ويتمون مناسكهم
(MENAFN- Al-Anbaa)
رمى حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، أمس، آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ثم أدى ضيوف الرحمن «طواف الوداع» في حركة اتسمت بالسهولة والتنظيم.
جاء ذلك فيما أكد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نجاح الخطط المعتمدة لحج هذا العام 1446هـ، بسبب «التطوير المستمر، والتخطيط المبكر، والتنفيذ الفعال، والرقابة المستمرة، فضلا عن التوظيف الأمثل للتقنية، والتعاون والوعي من الحجاج وبعثات الحج»، لتحقق هذا النجاح.
وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل نجاح حج هذا العام 1446 هجريا أمنيا وصحيا وخدميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد الأمير سعود بن مشعل بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل، قائلا «إن المملكة قيادة وحكومة وشعبا تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها».
وأعرب عن تهنئته للقيادة السعودية على ما تحقق من تميز في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وأسهمت في أدائهم لشعيرة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين رجالا ونساء الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولا وتنفيذا لتوجيهات قيادتهم ثانيا.
وووجه الشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات.
وفي الغضون، أظهرت الاستعدادات الصحية التي نفذتها وزارة الصحة السعودية والقطاعات المشاركة فاعليتها في الحفاظ على صحة الحجيج وجودة حياتهم من خلال تنفيذ خطة شاملة ارتكزت على أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، وبدأت الوزارة في التنسيق المبكر مع الجهات الدولية وتحليل المخاطر الصحية وفرض التطعيمات الإلزامية مثل الحمى الشوكية، والصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، إلى جانب تقديم أكثر من (50) ألف خدمة صحية عبر (14) منفذا ضمن مبادرة «طريق مكة»، شملت عمليات جراحية معقدة (قلب مفتوح، وقسطرة).
وقدمت وزارة الصحة، وفقا لـ«العربية.نت»، أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بتوفير أكثر من (900) سيارة إسعاف و(11) طائرة إخلاء، و(71) نقطة طوارئ، وعززت الكوادر بأكثر من (7500) مسعف، وفعلت «مستشفى صحة الافتراضي» للاستشارات الطبية عن بعد ومتابعة الحالات المزمنة بأجهزة استشعار متقدمة، وعقدت الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشغيل 3 مستشفيات كبرى في المشاعر لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم خيارات علاجية إضافية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني إن موسم حج هذا العام يعد «نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف».
رمى حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، أمس، آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ثم أدى ضيوف الرحمن «طواف الوداع» في حركة اتسمت بالسهولة والتنظيم.
جاء ذلك فيما أكد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نجاح الخطط المعتمدة لحج هذا العام 1446هـ، بسبب «التطوير المستمر، والتخطيط المبكر، والتنفيذ الفعال، والرقابة المستمرة، فضلا عن التوظيف الأمثل للتقنية، والتعاون والوعي من الحجاج وبعثات الحج»، لتحقق هذا النجاح.
وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل نجاح حج هذا العام 1446 هجريا أمنيا وصحيا وخدميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد الأمير سعود بن مشعل بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل، قائلا «إن المملكة قيادة وحكومة وشعبا تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها».
وأعرب عن تهنئته للقيادة السعودية على ما تحقق من تميز في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وأسهمت في أدائهم لشعيرة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين رجالا ونساء الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولا وتنفيذا لتوجيهات قيادتهم ثانيا.
وووجه الشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات.
وفي الغضون، أظهرت الاستعدادات الصحية التي نفذتها وزارة الصحة السعودية والقطاعات المشاركة فاعليتها في الحفاظ على صحة الحجيج وجودة حياتهم من خلال تنفيذ خطة شاملة ارتكزت على أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، وبدأت الوزارة في التنسيق المبكر مع الجهات الدولية وتحليل المخاطر الصحية وفرض التطعيمات الإلزامية مثل الحمى الشوكية، والصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، إلى جانب تقديم أكثر من (50) ألف خدمة صحية عبر (14) منفذا ضمن مبادرة «طريق مكة»، شملت عمليات جراحية معقدة (قلب مفتوح، وقسطرة).
وقدمت وزارة الصحة، وفقا لـ«العربية.نت»، أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بتوفير أكثر من (900) سيارة إسعاف و(11) طائرة إخلاء، و(71) نقطة طوارئ، وعززت الكوادر بأكثر من (7500) مسعف، وفعلت «مستشفى صحة الافتراضي» للاستشارات الطبية عن بعد ومتابعة الحالات المزمنة بأجهزة استشعار متقدمة، وعقدت الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشغيل 3 مستشفيات كبرى في المشاعر لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم خيارات علاجية إضافية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني إن موسم حج هذا العام يعد «نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف».
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