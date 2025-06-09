ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في آخر أيام الحج ويتمون مناسكهم

رمى حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، أمس، آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ثم أدى ضيوف الرحمن «طواف الوداع» في حركة اتسمت بالسهولة والتنظيم.جاء ذلك فيما أكد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نجاح الخطط المعتمدة لحج هذا العام 1446هـ، بسبب «التطوير المستمر، والتخطيط المبكر، والتنفيذ الفعال، والرقابة المستمرة، فضلا عن التوظيف الأمثل للتقنية، والتعاون والوعي من الحجاج وبعثات الحج»، لتحقق هذا النجاح.وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل نجاح حج هذا العام 1446 هجريا أمنيا وصحيا وخدميا.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد الأمير سعود بن مشعل بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل، قائلا «إن المملكة قيادة وحكومة وشعبا تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها».وأعرب عن تهنئته للقيادة السعودية على ما تحقق من تميز في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وأسهمت في أدائهم لشعيرة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين رجالا ونساء الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولا وتنفيذا لتوجيهات قيادتهم ثانيا.وووجه الشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات.وفي الغضون، أظهرت الاستعدادات الصحية التي نفذتها وزارة الصحة السعودية والقطاعات المشاركة فاعليتها في الحفاظ على صحة الحجيج وجودة حياتهم من خلال تنفيذ خطة شاملة ارتكزت على أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، وبدأت الوزارة في التنسيق المبكر مع الجهات الدولية وتحليل المخاطر الصحية وفرض التطعيمات الإلزامية مثل الحمى الشوكية، والصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، إلى جانب تقديم أكثر من (50) ألف خدمة صحية عبر (14) منفذا ضمن مبادرة «طريق مكة»، شملت عمليات جراحية معقدة (قلب مفتوح، وقسطرة).وقدمت وزارة الصحة، وفقا لـ«العربية.نت»، أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بتوفير أكثر من (900) سيارة إسعاف و(11) طائرة إخلاء، و(71) نقطة طوارئ، وعززت الكوادر بأكثر من (7500) مسعف، وفعلت «مستشفى صحة الافتراضي» للاستشارات الطبية عن بعد ومتابعة الحالات المزمنة بأجهزة استشعار متقدمة، وعقدت الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشغيل 3 مستشفيات كبرى في المشاعر لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم خيارات علاجية إضافية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني إن موسم حج هذا العام يعد «نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف».

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