سفارتنا في واشنطن تهيب بالمواطنين لأخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجيليس

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سفارتنا في واشنطن تهيب بالمواطنين لأخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجيليس
(MENAFN- Al-Anbaa)
أهابت سفارتنا في الولايات المتحدة الأميركية بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وبالأخص مدينة لوس أنجيليس وضواحيها، لضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
٭ السفارة في واشنطن: 2022620758.
٭ القنصلية العامة في لوس أنجيليس: 3102793644.
٭ القنصلية في نيويورك: 9172426688.
٭ المكتب الثقافي في لوس أنجيليس: 3107464789.
أهابت سفارتنا في الولايات المتحدة الأميركية بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وبالأخص مدينة لوس أنجيليس وضواحيها، لضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
٭ السفارة في واشنطن: 2022620758.
٭ القنصلية العامة في لوس أنجيليس: 3102793644.
٭ القنصلية في نيويورك: 9172426688.
٭ المكتب الثقافي في لوس أنجيليس: 3107464789.
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