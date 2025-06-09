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سفارتنا في واشنطن تهيب بالمواطنين لأخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجيليس

سفارتنا في واشنطن تهيب بالمواطنين لأخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجيليس

2025-06-09 11:15:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

أهابت سفارتنا في الولايات المتحدة الأميركية بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وبالأخص مدينة لوس أنجيليس وضواحيها، لضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
٭ السفارة في واشنطن: 2022620758.
٭ القنصلية العامة في لوس أنجيليس: 3102793644.
٭ القنصلية في نيويورك: 9172426688.
٭ المكتب الثقافي في لوس أنجيليس: 3107464789.

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