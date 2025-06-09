"الأرصاد الجوية": رياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين

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"الأرصاد الجوية": رياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال مدير إدارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مع كتلة هوائية حارة ورطبة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين وتكون مثيرة للغبار.
وأضاف العلي لـ«كونا» أن نشاط الرياح يستمر حتى منتصف الليل من اليوم وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من سبعة أقدام ليلا.
وأوضح أن الغبار يترسب تدريجيا بعد منتصف الليلة، على أن تعاود الرياح نشاطها في التوقيت نفسه تقريبا من منتصف نهار غد الثلاثاء مثيرة للغبار على بعض المناطق، ويكون تأثيرها أكثر على البحر والمناطق الساحلية.
وتوقع أن يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا ورطبا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ورطبا على السواحل، حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه الفترة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة فتكون ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.
ونبه المواطنين والمقيمين الى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة والتحذيرات الجوية على تطبيق «سهل» وعبر تطبيق الإدارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.
قال مدير إدارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مع كتلة هوائية حارة ورطبة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين وتكون مثيرة للغبار.
وأضاف العلي لـ«كونا» أن نشاط الرياح يستمر حتى منتصف الليل من اليوم وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من سبعة أقدام ليلا.
وأوضح أن الغبار يترسب تدريجيا بعد منتصف الليلة، على أن تعاود الرياح نشاطها في التوقيت نفسه تقريبا من منتصف نهار غد الثلاثاء مثيرة للغبار على بعض المناطق، ويكون تأثيرها أكثر على البحر والمناطق الساحلية.
وتوقع أن يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا ورطبا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ورطبا على السواحل، حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه الفترة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة فتكون ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.
ونبه المواطنين والمقيمين الى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة والتحذيرات الجوية على تطبيق «سهل» وعبر تطبيق الإدارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.
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