"الأرصاد الجوية": رياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين

قال مدير إدارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مع كتلة هوائية حارة ورطبة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة تبدأ آخر نهار اليوم الإثنين وتكون مثيرة للغبار.وأضاف العلي لـ«كونا» أن نشاط الرياح يستمر حتى منتصف الليل من اليوم وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من سبعة أقدام ليلا.وأوضح أن الغبار يترسب تدريجيا بعد منتصف الليلة، على أن تعاود الرياح نشاطها في التوقيت نفسه تقريبا من منتصف نهار غد الثلاثاء مثيرة للغبار على بعض المناطق، ويكون تأثيرها أكثر على البحر والمناطق الساحلية.وتوقع أن يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا ورطبا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ورطبا على السواحل، حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه الفترة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة فتكون ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.ونبه المواطنين والمقيمين الى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة والتحذيرات الجوية على تطبيق «سهل» وعبر تطبيق الإدارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.

MENAFN09062025000130011022ID1109653985