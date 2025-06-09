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مركز العجيري: نعيش حالياً "الثريا" أول مواسم الصيف وبداية "البوارح"

مركز العجيري: نعيش حالياً "الثريا" أول مواسم الصيف وبداية "البوارح"

2025-06-09 11:15:15
(MENAFN- Al-Anbaa)


قال مركز العجيري العلمي إن الكويت تعيش حاليا موسما جديدا يعرف بـ«الثريا» حيث بدأ منذ 7 يونيو 2025.
وأشار المركز إلى أن دخول الموسم الجديد مرتبط بظهور نجم الثريا ويستمر لمدة 13 يوما، ويلحظ خلاله ارتفاع درجات الحرارة وبداية لرياح البوارح المحملة بالغبار أحيانا.
وذكر أن طلوع الثريا يكون من جهة الشرق، إذا يستمر النجم في حركته وسط السماء وصولا ليوم 19 الجاري، ويمكن حينها مشاهدته لمدة طويلة، حيث انه يعتبر أول مواسم فصل الصيف، وفيه رياح البوارح.
وأضاف المركز ان الشمس خلال هذا الموسم تشرق وتغرب من أقصى نقطة لها تقريبا من الجهة الشمالية، لافتا إلى أن «الثريا» يلحظ خلاله جفاف النباتات، وبداية مربعانية القيظ لفصل الصيف، إضافة إلى بدء الموجات الغبارية.
ولفت «العجيري» إلى أن «الثريا» هي عنقود نجمي أو مجموعة من النجوم المتقاربة ترى كسحابة من النجوم تبرز منها سبعة نجوم وهي من أشهر النجوم عند العرب.

MENAFN09062025000130011022ID1109653984

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