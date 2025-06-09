مركز العجيري: نعيش حالياً "الثريا" أول مواسم الصيف وبداية "البوارح"

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مركز العجيري: نعيش حالياً "الثريا" أول مواسم الصيف وبداية "البوارح"
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال مركز العجيري العلمي إن الكويت تعيش حاليا موسما جديدا يعرف بـ«الثريا» حيث بدأ منذ 7 يونيو 2025.
وأشار المركز إلى أن دخول الموسم الجديد مرتبط بظهور نجم الثريا ويستمر لمدة 13 يوما، ويلحظ خلاله ارتفاع درجات الحرارة وبداية لرياح البوارح المحملة بالغبار أحيانا.
وذكر أن طلوع الثريا يكون من جهة الشرق، إذا يستمر النجم في حركته وسط السماء وصولا ليوم 19 الجاري، ويمكن حينها مشاهدته لمدة طويلة، حيث انه يعتبر أول مواسم فصل الصيف، وفيه رياح البوارح.
وأضاف المركز ان الشمس خلال هذا الموسم تشرق وتغرب من أقصى نقطة لها تقريبا من الجهة الشمالية، لافتا إلى أن «الثريا» يلحظ خلاله جفاف النباتات، وبداية مربعانية القيظ لفصل الصيف، إضافة إلى بدء الموجات الغبارية.
ولفت «العجيري» إلى أن «الثريا» هي عنقود نجمي أو مجموعة من النجوم المتقاربة ترى كسحابة من النجوم تبرز منها سبعة نجوم وهي من أشهر النجوم عند العرب.
قال مركز العجيري العلمي إن الكويت تعيش حاليا موسما جديدا يعرف بـ«الثريا» حيث بدأ منذ 7 يونيو 2025.
وأشار المركز إلى أن دخول الموسم الجديد مرتبط بظهور نجم الثريا ويستمر لمدة 13 يوما، ويلحظ خلاله ارتفاع درجات الحرارة وبداية لرياح البوارح المحملة بالغبار أحيانا.
وذكر أن طلوع الثريا يكون من جهة الشرق، إذا يستمر النجم في حركته وسط السماء وصولا ليوم 19 الجاري، ويمكن حينها مشاهدته لمدة طويلة، حيث انه يعتبر أول مواسم فصل الصيف، وفيه رياح البوارح.
وأضاف المركز ان الشمس خلال هذا الموسم تشرق وتغرب من أقصى نقطة لها تقريبا من الجهة الشمالية، لافتا إلى أن «الثريا» يلحظ خلاله جفاف النباتات، وبداية مربعانية القيظ لفصل الصيف، إضافة إلى بدء الموجات الغبارية.
ولفت «العجيري» إلى أن «الثريا» هي عنقود نجمي أو مجموعة من النجوم المتقاربة ترى كسحابة من النجوم تبرز منها سبعة نجوم وهي من أشهر النجوم عند العرب.
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