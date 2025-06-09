الهيلع لـ "الأنباء": 13 لجنة طبية في هيئة ذوي الإعاقة تستقبل نحو 130 حالة يومياً





4 لجان تطويرية استثنائية لتمكين الجميع من فتح الملف التعليمي قبل نهاية الشهر الجاري

العازمي: تسليم 798 شهادة وإصدار 4660 هوية إعاقة و528 شهادة مكلف بالرعاية العام الحالي



بشرى شعبانكشف نائب مدير قطاع الخدمات الطبية والإيوائية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.خليفة الهيلع عن ان قطاع الخدمات الطبية شكل منذ بداية شهر أبريل الماضي 4 لجان طبية تطويرية استثنائية بهدف تمكين كل الأطفال من التسجيل وفتح ملف تعليمي قبل نهاية الشهر الجاري.وقال الهيلع في تصريح لـ «الأنباء» إن هناك 13 لجنة طبية من مختلف التخصصات تعمل بشكل يومي بالهيئة للكشف على الحالات ودراسة التقارير لتقييم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لتحديد فئات ونسبة الإعاقة للأشخاص سواء أول مرة أو في حالات اعادة التقييم.وبين الهيلع ان اللجان تستقبل يوميا بين 120 و130 حالة بمعدل أسبوعي يصل إلى 530 مراجعا.وأكد الهيلع ان فترة انتظار اللجان لا تتجاوز الأسبوع وتمت معالجة فترات الانتظار الطويلة وتشكيل لجان استثنائية، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة بحالات كبار السن تضم أطباء من كل التخصصات، إلى جانب اعداد المناقصات الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة. وأشار الهيلع إلى ان الدليل الاسترشادي للمعايير الخاصة بتحديد الاعاقة ونسبتها بكل شفافية يساعد ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم ويسهل عمل اللجان، مشيرا إلى انه يعتبر مرجعا معتمدا بجميع قضايا ذوي الإعاقة.بدورها، بينت رئيس قسم السجلات الطبية ليلى العازمي ان القسم مسؤول عن الحالات من البداية إلى النهاية (فتح الملف إلى تسليم الشهادة)، بالاضافة إلى ملف الوفيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن القسم يختص باستقبال المراجعين لفتح الملف بوجود البطاقة المدنية والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى حكومي من 3 أو 4 أطباء، كما يتولى تحديد وترتيب مواعيد اللجان، كما أن القسم مسؤول عن كل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من تخفيف العمل واللوحات المرورية وشهادات الإعاقة والتقديم على مخصص مالي كل المميزات والخدمات لذوي الإعاقة يقدم للاستفادة منها عبر قسم السجالات.وبينت ان اللوحات المرورية تمنح للإعاقات الشديدة وفقا لموافقة الأطباء وفقا لضوابط معتمدة.وكشفت العازمي عن ان القسم استقبل خلال الفصل الأول من العام الحالي 1627 حالة جديدة أول مرة للعرض على اللجان الطبية، و2596 حالة سبق لها الحضور إلى اللجان الطبية، 1228 حالة تظلم، وتم تسليم 798 شهادة، بالإضافة إلى إصدار 4660 هوية إعاقة، و528 شهادة مكلف بالرعاية (أول مرة)، 355 شهادة تخفيف ساعات العمل للمعاق، 880 شهادة تخفيف عمل للمكلف بالرعاية، وإصدار 761 لوحة مرورية للكويتيين، بالإضافة إلى 93 لغير الكويتيين، 32 ملفا لامرأة ترعى معاقا (أول مرة)، 252 حالة إحالة الى التقاعد من ذوي الإعاقة و678 حالة احالة الى تقاعد لمكلف بالرعاية.