الهيلع لـ "الأنباء": 13 لجنة طبية في هيئة ذوي الإعاقة تستقبل نحو 130 حالة يومياً

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الهيلع لـ "الأنباء": 13 لجنة طبية في هيئة ذوي الإعاقة تستقبل نحو 130 حالة يومياً
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف نائب مدير قطاع الخدمات الطبية والإيوائية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.خليفة الهيلع عن ان قطاع الخدمات الطبية شكل منذ بداية شهر أبريل الماضي 4 لجان طبية تطويرية استثنائية بهدف تمكين كل الأطفال من التسجيل وفتح ملف تعليمي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال الهيلع في تصريح لـ «الأنباء» إن هناك 13 لجنة طبية من مختلف التخصصات تعمل بشكل يومي بالهيئة للكشف على الحالات ودراسة التقارير لتقييم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لتحديد فئات ونسبة الإعاقة للأشخاص سواء أول مرة أو في حالات اعادة التقييم.
وبين الهيلع ان اللجان تستقبل يوميا بين 120 و130 حالة بمعدل أسبوعي يصل إلى 530 مراجعا.
وأكد الهيلع ان فترة انتظار اللجان لا تتجاوز الأسبوع وتمت معالجة فترات الانتظار الطويلة وتشكيل لجان استثنائية، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة بحالات كبار السن تضم أطباء من كل التخصصات، إلى جانب اعداد المناقصات الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة. وأشار الهيلع إلى ان الدليل الاسترشادي للمعايير الخاصة بتحديد الاعاقة ونسبتها بكل شفافية يساعد ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم ويسهل عمل اللجان، مشيرا إلى انه يعتبر مرجعا معتمدا بجميع قضايا ذوي الإعاقة.
بدورها، بينت رئيس قسم السجلات الطبية ليلى العازمي ان القسم مسؤول عن الحالات من البداية إلى النهاية (فتح الملف إلى تسليم الشهادة)، بالاضافة إلى ملف الوفيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن القسم يختص باستقبال المراجعين لفتح الملف بوجود البطاقة المدنية والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى حكومي من 3 أو 4 أطباء، كما يتولى تحديد وترتيب مواعيد اللجان، كما أن القسم مسؤول عن كل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من تخفيف العمل واللوحات المرورية وشهادات الإعاقة والتقديم على مخصص مالي كل المميزات والخدمات لذوي الإعاقة يقدم للاستفادة منها عبر قسم السجالات.
وبينت ان اللوحات المرورية تمنح للإعاقات الشديدة وفقا لموافقة الأطباء وفقا لضوابط معتمدة.
وكشفت العازمي عن ان القسم استقبل خلال الفصل الأول من العام الحالي 1627 حالة جديدة أول مرة للعرض على اللجان الطبية، و2596 حالة سبق لها الحضور إلى اللجان الطبية، 1228 حالة تظلم، وتم تسليم 798 شهادة، بالإضافة إلى إصدار 4660 هوية إعاقة، و528 شهادة مكلف بالرعاية (أول مرة)، 355 شهادة تخفيف ساعات العمل للمعاق، 880 شهادة تخفيف عمل للمكلف بالرعاية، وإصدار 761 لوحة مرورية للكويتيين، بالإضافة إلى 93 لغير الكويتيين، 32 ملفا لامرأة ترعى معاقا (أول مرة)، 252 حالة إحالة الى التقاعد من ذوي الإعاقة و678 حالة احالة الى تقاعد لمكلف بالرعاية.
4 لجان تطويرية استثنائية لتمكين الجميع من فتح الملف التعليمي قبل نهاية الشهر الجاري
العازمي: تسليم 798 شهادة وإصدار 4660 هوية إعاقة و528 شهادة مكلف بالرعاية العام الحالي
بشرى شعبان
كشف نائب مدير قطاع الخدمات الطبية والإيوائية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.خليفة الهيلع عن ان قطاع الخدمات الطبية شكل منذ بداية شهر أبريل الماضي 4 لجان طبية تطويرية استثنائية بهدف تمكين كل الأطفال من التسجيل وفتح ملف تعليمي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال الهيلع في تصريح لـ «الأنباء» إن هناك 13 لجنة طبية من مختلف التخصصات تعمل بشكل يومي بالهيئة للكشف على الحالات ودراسة التقارير لتقييم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لتحديد فئات ونسبة الإعاقة للأشخاص سواء أول مرة أو في حالات اعادة التقييم.
وبين الهيلع ان اللجان تستقبل يوميا بين 120 و130 حالة بمعدل أسبوعي يصل إلى 530 مراجعا.
وأكد الهيلع ان فترة انتظار اللجان لا تتجاوز الأسبوع وتمت معالجة فترات الانتظار الطويلة وتشكيل لجان استثنائية، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة بحالات كبار السن تضم أطباء من كل التخصصات، إلى جانب اعداد المناقصات الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة. وأشار الهيلع إلى ان الدليل الاسترشادي للمعايير الخاصة بتحديد الاعاقة ونسبتها بكل شفافية يساعد ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم ويسهل عمل اللجان، مشيرا إلى انه يعتبر مرجعا معتمدا بجميع قضايا ذوي الإعاقة.
بدورها، بينت رئيس قسم السجلات الطبية ليلى العازمي ان القسم مسؤول عن الحالات من البداية إلى النهاية (فتح الملف إلى تسليم الشهادة)، بالاضافة إلى ملف الوفيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن القسم يختص باستقبال المراجعين لفتح الملف بوجود البطاقة المدنية والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى حكومي من 3 أو 4 أطباء، كما يتولى تحديد وترتيب مواعيد اللجان، كما أن القسم مسؤول عن كل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من تخفيف العمل واللوحات المرورية وشهادات الإعاقة والتقديم على مخصص مالي كل المميزات والخدمات لذوي الإعاقة يقدم للاستفادة منها عبر قسم السجالات.
وبينت ان اللوحات المرورية تمنح للإعاقات الشديدة وفقا لموافقة الأطباء وفقا لضوابط معتمدة.
وكشفت العازمي عن ان القسم استقبل خلال الفصل الأول من العام الحالي 1627 حالة جديدة أول مرة للعرض على اللجان الطبية، و2596 حالة سبق لها الحضور إلى اللجان الطبية، 1228 حالة تظلم، وتم تسليم 798 شهادة، بالإضافة إلى إصدار 4660 هوية إعاقة، و528 شهادة مكلف بالرعاية (أول مرة)، 355 شهادة تخفيف ساعات العمل للمعاق، 880 شهادة تخفيف عمل للمكلف بالرعاية، وإصدار 761 لوحة مرورية للكويتيين، بالإضافة إلى 93 لغير الكويتيين، 32 ملفا لامرأة ترعى معاقا (أول مرة)، 252 حالة إحالة الى التقاعد من ذوي الإعاقة و678 حالة احالة الى تقاعد لمكلف بالرعاية.
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