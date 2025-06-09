المزروعي: دعم الجهود والمبادرات الإنسانية التطوعية

أكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر فواز المزروعي أن الجمعية تدعم الجهود والمبادرات الإنسانية والتطوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الكويتي.وقال المزروعي في تصريح خاص لـ«كونا» على هامش زيارة لدار المسنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن هذه الزيارة تعكس اهتمام الجمعية بالتواصل مع المؤسسات الاجتماعية في البلاد.وأوضح أن الجمعية حرصت خلال الزيارة على توزيع الهدايا ومشاركة كبار السن في أجواء احتفالية لإدخال البهجة على نفوسهم وللتعبير عن الامتنان والعرفان لدورهم في المجتمع وللتأكيد على روح التواصل بين الأجيال.وبين أن الجمعة ملتزمة بمواصلة هذه الأنشطة الاجتماعية والإنسانية في مختلف المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية في ترسيخ قيم التضامن وتعميق التواصل.وأعرب المزروعي عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها المثمر وتسهيلها لهذه الزيارة مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العمل الإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.

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