المزروعي: دعم الجهود والمبادرات الإنسانية التطوعية

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المزروعي: دعم الجهود والمبادرات الإنسانية التطوعية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر فواز المزروعي أن الجمعية تدعم الجهود والمبادرات الإنسانية والتطوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الكويتي.
وقال المزروعي في تصريح خاص لـ«كونا» على هامش زيارة لدار المسنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن هذه الزيارة تعكس اهتمام الجمعية بالتواصل مع المؤسسات الاجتماعية في البلاد.
وأوضح أن الجمعية حرصت خلال الزيارة على توزيع الهدايا ومشاركة كبار السن في أجواء احتفالية لإدخال البهجة على نفوسهم وللتعبير عن الامتنان والعرفان لدورهم في المجتمع وللتأكيد على روح التواصل بين الأجيال.
وبين أن الجمعة ملتزمة بمواصلة هذه الأنشطة الاجتماعية والإنسانية في مختلف المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية في ترسيخ قيم التضامن وتعميق التواصل.
وأعرب المزروعي عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها المثمر وتسهيلها لهذه الزيارة مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العمل الإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.
أكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر فواز المزروعي أن الجمعية تدعم الجهود والمبادرات الإنسانية والتطوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الكويتي.
وقال المزروعي في تصريح خاص لـ«كونا» على هامش زيارة لدار المسنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن هذه الزيارة تعكس اهتمام الجمعية بالتواصل مع المؤسسات الاجتماعية في البلاد.
وأوضح أن الجمعية حرصت خلال الزيارة على توزيع الهدايا ومشاركة كبار السن في أجواء احتفالية لإدخال البهجة على نفوسهم وللتعبير عن الامتنان والعرفان لدورهم في المجتمع وللتأكيد على روح التواصل بين الأجيال.
وبين أن الجمعة ملتزمة بمواصلة هذه الأنشطة الاجتماعية والإنسانية في مختلف المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية في ترسيخ قيم التضامن وتعميق التواصل.
وأعرب المزروعي عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها المثمر وتسهيلها لهذه الزيارة مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العمل الإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.
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