الفنان أشكناني يُسجل حضوراً فنياً بملتقى "لودفيغ الدولي للفنون" في نسخته الـ 33 بهنغاريا

سجل الفنان التشكيلي محمود أشكناني حضورا فنيا في ملتقى «لودفيغ الدولي للفنون» في نسخته الـ 33 والمقام في قرية كيندلمايور الهنغارية إلى جانب نخبة من الفنانين من دول العالم في أجواء تجمع بين الإبداع الفني والتبادل الثقافي.وقال أشكناني، في تصريح لـ «كونا»، إنه قدم خلال هذه الدورة ستة أعمال فنية تجريدية مطلقة عرضت في المعرض عقب الانتهاء من سبع ورش عمل ضمها الملتقى.وأشار إلى أن مشاركته هذا العام تعد استمرارية لحضوره الدائم منذ 12 عاما، حيث يمثل دولة الكويت في هذا الملتقى ضمن نخبة من الفنانين القادمين من مختلف دول آسيا وإفريقيا وأوروبا ليصل عدد المشاركين في هذه الدورة إلى 30 فنانا وفنانة.وأوضح أشكناني أن الملتقى يركز على تنوع التجارب الفنية حيث يمارس الفنانون أعمالا متنوعة تشمل الرسم والنحت على الخشب والخزف والسيراميك وتلوين المينا على النحاس، إضافة إلى الأعمال المفاهيمية المعاصرة.وأشار إلى أن التنسيق والتواصل بين المشاركين من خلفيات فنية وثقافية مختلفة يسهم في خلق مناخ إبداعي محفز يفتح المجال للنقاش وتبادل الرؤى، الأمر الذي يثري التجربة الفنية ويعزز من جودة المخرجات الإبداعية.وأضاف أن البرنامج اليومي يتضمن فترات فراغ يزور فيها الفنانون ورش زملائهم بهدف التواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات، كما تعرض في المساء أفلام وثائقية عن بعض الفنانين المشاركين وتتخلل البرنامج حفلات موسيقية ورحلات فنية إلى المعارض والمتاحف المجاورة.

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