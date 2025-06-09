"مجلة الكويت" تضيء على إنجازات البلاد

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"مجلة الكويت" تضيء على إنجازات البلاد
(MENAFN- Al-Anbaa)
صدر العدد الشهري رقم 489 من «مجلة الكويت» الثقافية الجامعة التي تصدرها وزارة الإعلام. وقد اشتملت المجلة في عدد شهر يونيو الصادر بعنوان «مسيرة إبداع وريادة» على مجموعة من الموضوعات والمقالات التي تعكس نبض الحياة الثقافية والاجتماعية، كما سلط العدد الضوء على الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كأبرز عناصر المستقبل الرقمي. وناقش العدد أهمية أن يكون المربي قدوة حقيقية من خلال الالتزام بالقيم والسلوكيات التي تبني شخصية متزنة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وحكمة، كما تناول الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإدمان، والدور الحيوي للإعلام في رفع الوعي العام، وتحفيز المجتمعات وصناع القرار على اتخاذ خطوات فعلية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. وتناول العدد اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي، حيث إنها تحظى بتاريخ ثقافي عريق يعكس إبداعها المتنوع في مختلف المجالات، مما جعلها تحتل موقعا حضاريا بارزا في منطقة الخليج العربي، كما تعد من الدول العربية الرائدة في مجالي التطور الثقافي والفني. وعرج عدد يونيو من مجلة الكويت على الحديث عن فريضة الحج ووصفه بيوم اللقاء الأكبر، إذ انه يعد اجتماعا للأمة على طاعة الله ورسوله، حيث شرعه الله وحدد مكانه وزمانه ومدته ووسائله وأهدافه، بحيث تؤدى بكيفية معينة في صيغة الامتثال والطاعة والتسليم.
وتطرق العدد إلى موضوع المدن الصحية في الكويت وسعي الكويت الى بلوغ مرحلة التنمية الحضرية المستدامة.
صدر العدد الشهري رقم 489 من «مجلة الكويت» الثقافية الجامعة التي تصدرها وزارة الإعلام. وقد اشتملت المجلة في عدد شهر يونيو الصادر بعنوان «مسيرة إبداع وريادة» على مجموعة من الموضوعات والمقالات التي تعكس نبض الحياة الثقافية والاجتماعية، كما سلط العدد الضوء على الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كأبرز عناصر المستقبل الرقمي. وناقش العدد أهمية أن يكون المربي قدوة حقيقية من خلال الالتزام بالقيم والسلوكيات التي تبني شخصية متزنة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وحكمة، كما تناول الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإدمان، والدور الحيوي للإعلام في رفع الوعي العام، وتحفيز المجتمعات وصناع القرار على اتخاذ خطوات فعلية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. وتناول العدد اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي، حيث إنها تحظى بتاريخ ثقافي عريق يعكس إبداعها المتنوع في مختلف المجالات، مما جعلها تحتل موقعا حضاريا بارزا في منطقة الخليج العربي، كما تعد من الدول العربية الرائدة في مجالي التطور الثقافي والفني. وعرج عدد يونيو من مجلة الكويت على الحديث عن فريضة الحج ووصفه بيوم اللقاء الأكبر، إذ انه يعد اجتماعا للأمة على طاعة الله ورسوله، حيث شرعه الله وحدد مكانه وزمانه ومدته ووسائله وأهدافه، بحيث تؤدى بكيفية معينة في صيغة الامتثال والطاعة والتسليم.
وتطرق العدد إلى موضوع المدن الصحية في الكويت وسعي الكويت الى بلوغ مرحلة التنمية الحضرية المستدامة.
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