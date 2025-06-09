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"مجلة الكويت" تضيء على إنجازات البلاد

"مجلة الكويت" تضيء على إنجازات البلاد

2025-06-09 11:15:14
(MENAFN- Al-Anbaa)

صدر العدد الشهري رقم 489 من «مجلة الكويت» الثقافية الجامعة التي تصدرها وزارة الإعلام. وقد اشتملت المجلة في عدد شهر يونيو الصادر بعنوان «مسيرة إبداع وريادة» على مجموعة من الموضوعات والمقالات التي تعكس نبض الحياة الثقافية والاجتماعية، كما سلط العدد الضوء على الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كأبرز عناصر المستقبل الرقمي. وناقش العدد أهمية أن يكون المربي قدوة حقيقية من خلال الالتزام بالقيم والسلوكيات التي تبني شخصية متزنة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وحكمة، كما تناول الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإدمان، والدور الحيوي للإعلام في رفع الوعي العام، وتحفيز المجتمعات وصناع القرار على اتخاذ خطوات فعلية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. وتناول العدد اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي، حيث إنها تحظى بتاريخ ثقافي عريق يعكس إبداعها المتنوع في مختلف المجالات، مما جعلها تحتل موقعا حضاريا بارزا في منطقة الخليج العربي، كما تعد من الدول العربية الرائدة في مجالي التطور الثقافي والفني. وعرج عدد يونيو من مجلة الكويت على الحديث عن فريضة الحج ووصفه بيوم اللقاء الأكبر، إذ انه يعد اجتماعا للأمة على طاعة الله ورسوله، حيث شرعه الله وحدد مكانه وزمانه ومدته ووسائله وأهدافه، بحيث تؤدى بكيفية معينة في صيغة الامتثال والطاعة والتسليم.
وتطرق العدد إلى موضوع المدن الصحية في الكويت وسعي الكويت الى بلوغ مرحلة التنمية الحضرية المستدامة.

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