وزير الكهرباء: الكوادر الوطنية الركيزة الأساسية في تقدم الوطن

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وزير الكهرباء: الكوادر الوطنية الركيزة الأساسية في تقدم الوطن
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم إن الكوادر الوطنية هم الركيزة الأساسية في تقدم الوطن، مشددا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية وتعزيز البحث والابتكار لدعم مسيرة التقدم في قطاعي الكهرباء والماء.
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال زيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الوزارة، خاصة العاملين المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية، مشيدا بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة.
وأكد أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة فحسب بل هي مسؤولية وطنية تسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل دافعا لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته.
واستهل الصبيح جولته بزيارة إلى غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR)، حيث اطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة.
وقدم مدير محطة الزور الجنوبية م.ظاهر السعد شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط ما يمثل نحو 31% من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا.
كما استمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة كل حسب اختصاصه، حيث استعرضوا آلية العمل اليومية وأعمال الصيانة الدورية والتحديات الفنية التي قد تواجههم.
رافق الوزير خلال الجولة كل من وكيل الوزارة د.عادل الزامل.
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم إن الكوادر الوطنية هم الركيزة الأساسية في تقدم الوطن، مشددا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية وتعزيز البحث والابتكار لدعم مسيرة التقدم في قطاعي الكهرباء والماء.
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال زيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الوزارة، خاصة العاملين المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية، مشيدا بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة.
وأكد أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة فحسب بل هي مسؤولية وطنية تسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل دافعا لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته.
واستهل الصبيح جولته بزيارة إلى غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR)، حيث اطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة.
وقدم مدير محطة الزور الجنوبية م.ظاهر السعد شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط ما يمثل نحو 31% من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا.
كما استمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة كل حسب اختصاصه، حيث استعرضوا آلية العمل اليومية وأعمال الصيانة الدورية والتحديات الفنية التي قد تواجههم.
رافق الوزير خلال الجولة كل من وكيل الوزارة د.عادل الزامل.
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