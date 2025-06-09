نائب رئيس الأركان: جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي قوة "واجب مبارك"

قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة إلى عدد من المواقع التابعة لقوة (واجب مبارك) في المنطقة الشمالية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وكان في استقباله آمر لواء المغاوير/25 العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من ضباط القوة، حيث نقل لهم تحيات وتهاني وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بهذه المناسبة المباركة، مشيدا بما يقومون به من مهام وجهود ميدانية تعكس روح الانضباط والكفاءة.كما اطلع خلال الزيارة على آلية سير العمل في المواقع الميدانية ومستوى تنفيذ المهام العملياتية المنوطة بالقوة، مؤكدا أن منتسبي الجيش الكويتي بمختلف تشكيلاتهم يضطلعون بمسؤولياتهم الوطنية بكل فخر واقتدار، ويواصلون أداء واجباتهم على مدار الساعة حفاظا على أمن واستقرار البلاد.وفي ختام الزيارة، عبّر عن بالغ تقديره لما لمسه من جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي القوة، حيث حثهم على الاستمرار في البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن ورفعته، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

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