نائب رئيس الأركان: جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي قوة "واجب مبارك"

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نائب رئيس الأركان: جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي قوة "واجب مبارك"
(MENAFN- Al-Anbaa)
قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة إلى عدد من المواقع التابعة لقوة (واجب مبارك) في المنطقة الشمالية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان في استقباله آمر لواء المغاوير/25 العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من ضباط القوة، حيث نقل لهم تحيات وتهاني وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بهذه المناسبة المباركة، مشيدا بما يقومون به من مهام وجهود ميدانية تعكس روح الانضباط والكفاءة.
كما اطلع خلال الزيارة على آلية سير العمل في المواقع الميدانية ومستوى تنفيذ المهام العملياتية المنوطة بالقوة، مؤكدا أن منتسبي الجيش الكويتي بمختلف تشكيلاتهم يضطلعون بمسؤولياتهم الوطنية بكل فخر واقتدار، ويواصلون أداء واجباتهم على مدار الساعة حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي ختام الزيارة، عبّر عن بالغ تقديره لما لمسه من جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي القوة، حيث حثهم على الاستمرار في البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن ورفعته، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة إلى عدد من المواقع التابعة لقوة (واجب مبارك) في المنطقة الشمالية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان في استقباله آمر لواء المغاوير/25 العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من ضباط القوة، حيث نقل لهم تحيات وتهاني وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بهذه المناسبة المباركة، مشيدا بما يقومون به من مهام وجهود ميدانية تعكس روح الانضباط والكفاءة.
كما اطلع خلال الزيارة على آلية سير العمل في المواقع الميدانية ومستوى تنفيذ المهام العملياتية المنوطة بالقوة، مؤكدا أن منتسبي الجيش الكويتي بمختلف تشكيلاتهم يضطلعون بمسؤولياتهم الوطنية بكل فخر واقتدار، ويواصلون أداء واجباتهم على مدار الساعة حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي ختام الزيارة، عبّر عن بالغ تقديره لما لمسه من جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة لدى منتسبي القوة، حيث حثهم على الاستمرار في البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن ورفعته، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
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