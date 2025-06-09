عرفة: نثمّن جهود الأطباء اللبنانيين في الكويت ورسالتهم السامية

أسامة ديابأقامت سفارة الجمهورية اللبنانية لدى البلاد لقاء تعارفيا جمع عددا من الأطباء اللبنانيين من مختلف الاختصاصات يوم الأحد1 الجاري في قاعة لبنان، في مقر السفارة.جاء هذا اللقاء كجزء من جهود السفارة اللبنانية في الكويت لتوحيد أبناء الجالية اللبنانية وتوثيق الروابط الاجتماعية فيما بينهم وتعزيز التواصل المهني بين أفراد الجسم الطبي اللبناني، تأكيدا على روح الانتماء والتضامن بين الكوادر الطبية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين في الخارج.بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت أحمد عرفة، في كلمة ترحيبية خلال اللقاء، على متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية المبنية على روابط الأخوة الراسخة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق على مختلف الصعد، بالإضافة إلى دور السفارة الفاعل والبناء في إعادة الدور الوطني الجامع والحاضن لكل اللبنانيين دون أي تمييز والحرص المستمر على أهمية التزام اللبنانيين الدائم على احترام قوانين وعادات وأعراف دولة الكويت البلد المضيف والمحب.كما تطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون إلى الكويت الشهر الماضي، وما استتبعها من فتح قنوات التواصل بين لبنان والكويت وتوطيد العلاقات المتجذرة والتاريخية ودفعها نحو آفاق أرحب وتزايد حركة إقبال الأشقاء الكويتيين إلى لبنان خلال فترة الصيف وعيد الأضحى المبارك.وثمن عرفة جهود الأطباء اللبنانيين في الكويت ورسالتهم السامية التي تتجاوز حدود تقديم العلاج والرعاية الصحية لتمثل الأمل لكل مريض يلجأ إليهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تقديرا لدور الأطباء اللبنانيين في الخارج ووقوفهم الدائم إلى جانب أبناء جاليتهم ومساندة أهلهم في لبنان، بالإضافة إلى مساهمتهم في خدمة القطاع الصحي والمجتمع الكويتي وتحليهم بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية في حملهم لشرف مهنتهم ورسالتها، مجسدين بذلك أروع صورة للطبيب اللبناني في أداء الواجب المهني والإنساني.كما توجه بالشكر إلى د.خالدة عزام على تعاونها الوثيق مع السفارة اللبنانية من خلال ترتيب هذا الاجتماع الأول من نوعه، مؤكدا أن هذا الاجتماع لن يكون وحيدا، بل يؤسس للقاءات أخرى وبداية للعديد من الاجتماعات المستقبلية التي تعزز الروابط بين الأطباء والمجتمع اللبناني في الكويت بشكل عام.بدورها، أكدت د.خالدة عزام أهمية هذا اللقاء الخاص بالأطباء اللبنانيين تحت سقف ورعاية بيتهم الوطني السفارة اللبنانية في الكويت، وما له من أثر كبير في تعزيز التعاون والروابط بين الجسم الطبي الواحد وأبناء الجالية اللبنانية في الكويت وتشجيع تبادل المعرفة والممارسات النافعة التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية واستثمار المهارات الطبية والتفكير والتخطيط للارتقاء بغد أفضل ومجتمع صحي وسليم.وتمنت ألا يكون هذا اللقاء وحيدا إنما يستتبع لقاءات متكررة واقترحت إطلاق مبادرات تبرز الرسالة النبيلة للأطباء اللبنانيين في الاغتراب باعتبارهم ثروة فكرية وركيزة أساسية في أي مجتمع أو دولة.ودعت إلى تشكيل لجنة طبية تعمل على تنظيم لقاءات ومحاضرات ثقافية وعلمية وطبية، بالإضافة إلى حملات إنسانية تحت رعاية السفارة اللبنانية ترسيخا لروح الانتماء والتضامن بين أبناء الوطن في الكويت ونشر الوعي والمعرفة عن المواضيع الطبية والأمراض وطرق علاجها.

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