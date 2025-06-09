إطلاق الوطني - هارودز Visa Infinite أول بطاقة ائتمانية فاخرة

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إطلاق الوطني - هارودز Visa Infinite أول بطاقة ائتمانية فاخرة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، والتي تعد أول بطاقة ائتمانية فاخرة ذات علامة تجارية مشتركة في الكويت، صممت خصوصا لتلبية تطلعات العملاء المتميزين، وذلك في خطوة مهمة ضمن شراكته الإستراتيجية مع متجر هارودز الشهير، أحد أبرز وجهات التسوق الفاخرة عالميا.
وفي إطار وفائه بالتزامه بتلبية احتياجات عملائه المتجددة ومختلف شرائحهم، يواصل بنك الكويت الوطني تنويع عروضه في مجال البطاقات الائتمانية الفاخرة، حيث تمثل بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية ثاني بطاقة ائتمانية مشتركة يطلقها «الوطني» هذا العام بعد إطلاقه لأول بطاقة ائتمانية مشتركة من نوعها في المنطقة، بما يعكس التزام «الوطني» المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على خدمة استثنائية، وتواكب أساليب الحياة الراقية لعملائه محليا وعالميا.
مزايا متنوعة
وتتيح بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية لحامليها من محبي التسوق والسفر الحصول على العديد من المزايا الحصرية المجزية التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم، ولا تقتصر هذه البطاقة على عملاء بنك الكويت الوطني في الكويت، بل تتوافر أيضا لعملاء البنك المقيمين في لندن من خلال فرع البنك هناك، ما يعزز إستراتيجية «الوطني» في الاستفادة من حضوره العالمي وتوفير تجارب مصرفية سلسة ومتميزة لعملائه أينما كانوا.
وتمنح البطاقة الجديدة حاملها 7 نقاط من «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج، ومتاجر هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك، وفي متاجر هارودز لمستحضرات التجميل، أو من خلال الموقع الإلكتروني: harrods أو تطبيق هارودز، كما يكسب حامل البطاقة 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه على المشتريات الدولية، ونقطتين مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.
وكمكافأة تسجيل، يحصل العميل على 10 آلاف نقطة «هارودز» عند تفعيل البطاقة عبر استخدامها في أول عملية شراء، كما يحصل على 10 آلاف نقطة «هارودز» سنويا كمكافأة إنفاق عند بلوغ مشترياته من «هارودز» 10 آلاف دينار.
ومن ضمن المزايا الاستثنائية التي تقدمها البطاقة الجديدة لحامليها الاستفادة من الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز» الذي يمكن استخدامه في مطاعم متجر هارودز نايتسبريدج، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الحصرية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أولوية الوصول إلى الفعاليات التي ينظمها متجر هارودز، وخدمات التسوق الشخصية، والدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.
إثراء تجربة العملاء
وتعليقا على إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «يأتي إطلاق هذه البطاقة الأولى من نوعها في السوق المحلي، ليؤكد حرص البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر عقد الشراكات مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، ليس محليا فقط وإنما على المستوى العالمي، لمكافأتهم بعروض ومزايا حصرية، تتعدى الجانب المصرفي لتهتم بتفاصيل حياتهم وتوفر لهم قيمة مضافة لا تلبي احتياجاتهم فقط، وإنما تفوق توقعاتهم في كثير من الأحيان».
وأكد العثمان أن التوسع في مجموعة منتجات بنك الكويت الوطني المتميزة يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتقديم منتجات شاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك محبي التسوق والباحثين عن الرفاهية، وتزويدهم بحلول مجزية مصممة خصوصا لتلبية متطلباتهم.
مكافآت حصرية
من جانبه، قال مدير الشراكات في «هارودز» أليكس يونيت: «يسعدنا إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، والتي توفر مكافآت حصرية لعملائنا المميزين في الكويت. وتعكس هذه الشراكة الحصرية إرث هارودز العريق في التميز، إلى جانب التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي. وتعد الكويت مركز محوري ضمن هذه الرؤية، كما نفخر بتقديم تجربة هارودز المميزة لعملائنا أينما كانوا، سواء هنا أو في أي مكان حول العالم».
من جهته، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: «يعكس تعاون شركة فيزا مع بنك الكويت الوطني ومتجر هارودز في إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية التزامنا الدائم بالارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا المميزين في الكويت، بما يتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التجارة الإلكترونية». وأكد سينغ أن البطاقة الجديدة تمنح حامليها مجموعة واسعة من الامتيازات والمكاسب الحصرية، مدعومة بأحدث تقنيات الأمان التي توفرها «فيزا» وقبول عالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري، ما يتيح لهم استخدام البطاقة بثقة تامة، سواء داخل الكويت أو خارجها.
عروض مجزية
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كل الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا.
بدأت متاجر هارودز استقبال العملاء في مقرها الشهير بمنطقة نايتسبريدج منذ العام 1849، وما تزال حتى اليوم رمزا عالميا للفخامة والرقي. بتصميمها المعماري الآسر ومجموعة متاجرها الراقية، وتجتذب هارودز نخبة المتسوقين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كعنوان للأناقة والتميز. وتضم هارودز أكثر من 3.000 علامة تجارية مختارة بعناية، إلى جانب أكثر من 20 وجهة فاخرة لتناول الطعام وخدمات متخصصة في الأزياء، والديكور، والجمال، والعافية. كما تمتد خدماتها الراقية لتشمل متجرها الإلكتروني harrods، ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، فضلا عن منافذها في المطارات ووجهات الضيافة في كل من الصين وقطر. وما تزال هارودز تسترشد بفلسفتها الأساسية: «كل شيء ممكن»، لتمنح عملاءها تجارب استثنائية لا تضاهى في كل زيارة.
مزايا تتيحها البطاقة الجديدة لحامليها
- الحصول 7 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج أو محلات هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، والمشتريات عبر الموقع الالكتروني: harrods وتطبيق هارودز.
- الحصول 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات الدولية.
- نقطتان مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.
- 10 آلاف نقطة مكافأة تسجيل عند استخدام البطاقة في أول عملية شراء.
- 10 آلاف نقطة سنويا مكافأة إنفاق عند بلوغ مشتريات العميل 10 آلاف دينار.
- الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز».
- استمتع برصيد بقيمة 50 جنيها إسترلينيا كل 6 أشهر لاستخدامه بأي من مطاعم متجر هارودز في نايتسبريدج.
- الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.
محمد العثمان: «الوطني» يعزز ريادته المصرفية بإطلاق أول بطاقة ائتمانية فاخرة من نوعها في الكويت
أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، والتي تعد أول بطاقة ائتمانية فاخرة ذات علامة تجارية مشتركة في الكويت، صممت خصوصا لتلبية تطلعات العملاء المتميزين، وذلك في خطوة مهمة ضمن شراكته الإستراتيجية مع متجر هارودز الشهير، أحد أبرز وجهات التسوق الفاخرة عالميا.
وفي إطار وفائه بالتزامه بتلبية احتياجات عملائه المتجددة ومختلف شرائحهم، يواصل بنك الكويت الوطني تنويع عروضه في مجال البطاقات الائتمانية الفاخرة، حيث تمثل بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية ثاني بطاقة ائتمانية مشتركة يطلقها «الوطني» هذا العام بعد إطلاقه لأول بطاقة ائتمانية مشتركة من نوعها في المنطقة، بما يعكس التزام «الوطني» المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على خدمة استثنائية، وتواكب أساليب الحياة الراقية لعملائه محليا وعالميا.
مزايا متنوعة
وتتيح بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية لحامليها من محبي التسوق والسفر الحصول على العديد من المزايا الحصرية المجزية التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم، ولا تقتصر هذه البطاقة على عملاء بنك الكويت الوطني في الكويت، بل تتوافر أيضا لعملاء البنك المقيمين في لندن من خلال فرع البنك هناك، ما يعزز إستراتيجية «الوطني» في الاستفادة من حضوره العالمي وتوفير تجارب مصرفية سلسة ومتميزة لعملائه أينما كانوا.
وتمنح البطاقة الجديدة حاملها 7 نقاط من «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج، ومتاجر هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك، وفي متاجر هارودز لمستحضرات التجميل، أو من خلال الموقع الإلكتروني: harrods أو تطبيق هارودز، كما يكسب حامل البطاقة 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه على المشتريات الدولية، ونقطتين مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.
وكمكافأة تسجيل، يحصل العميل على 10 آلاف نقطة «هارودز» عند تفعيل البطاقة عبر استخدامها في أول عملية شراء، كما يحصل على 10 آلاف نقطة «هارودز» سنويا كمكافأة إنفاق عند بلوغ مشترياته من «هارودز» 10 آلاف دينار.
ومن ضمن المزايا الاستثنائية التي تقدمها البطاقة الجديدة لحامليها الاستفادة من الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز» الذي يمكن استخدامه في مطاعم متجر هارودز نايتسبريدج، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الحصرية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أولوية الوصول إلى الفعاليات التي ينظمها متجر هارودز، وخدمات التسوق الشخصية، والدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.
إثراء تجربة العملاء
وتعليقا على إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «يأتي إطلاق هذه البطاقة الأولى من نوعها في السوق المحلي، ليؤكد حرص البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر عقد الشراكات مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، ليس محليا فقط وإنما على المستوى العالمي، لمكافأتهم بعروض ومزايا حصرية، تتعدى الجانب المصرفي لتهتم بتفاصيل حياتهم وتوفر لهم قيمة مضافة لا تلبي احتياجاتهم فقط، وإنما تفوق توقعاتهم في كثير من الأحيان».
وأكد العثمان أن التوسع في مجموعة منتجات بنك الكويت الوطني المتميزة يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتقديم منتجات شاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك محبي التسوق والباحثين عن الرفاهية، وتزويدهم بحلول مجزية مصممة خصوصا لتلبية متطلباتهم.
مكافآت حصرية
من جانبه، قال مدير الشراكات في «هارودز» أليكس يونيت: «يسعدنا إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، والتي توفر مكافآت حصرية لعملائنا المميزين في الكويت. وتعكس هذه الشراكة الحصرية إرث هارودز العريق في التميز، إلى جانب التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي. وتعد الكويت مركز محوري ضمن هذه الرؤية، كما نفخر بتقديم تجربة هارودز المميزة لعملائنا أينما كانوا، سواء هنا أو في أي مكان حول العالم».
من جهته، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: «يعكس تعاون شركة فيزا مع بنك الكويت الوطني ومتجر هارودز في إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية التزامنا الدائم بالارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا المميزين في الكويت، بما يتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التجارة الإلكترونية». وأكد سينغ أن البطاقة الجديدة تمنح حامليها مجموعة واسعة من الامتيازات والمكاسب الحصرية، مدعومة بأحدث تقنيات الأمان التي توفرها «فيزا» وقبول عالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري، ما يتيح لهم استخدام البطاقة بثقة تامة، سواء داخل الكويت أو خارجها.
عروض مجزية
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كل الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا.
بدأت متاجر هارودز استقبال العملاء في مقرها الشهير بمنطقة نايتسبريدج منذ العام 1849، وما تزال حتى اليوم رمزا عالميا للفخامة والرقي. بتصميمها المعماري الآسر ومجموعة متاجرها الراقية، وتجتذب هارودز نخبة المتسوقين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كعنوان للأناقة والتميز. وتضم هارودز أكثر من 3.000 علامة تجارية مختارة بعناية، إلى جانب أكثر من 20 وجهة فاخرة لتناول الطعام وخدمات متخصصة في الأزياء، والديكور، والجمال، والعافية. كما تمتد خدماتها الراقية لتشمل متجرها الإلكتروني harrods، ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، فضلا عن منافذها في المطارات ووجهات الضيافة في كل من الصين وقطر. وما تزال هارودز تسترشد بفلسفتها الأساسية: «كل شيء ممكن»، لتمنح عملاءها تجارب استثنائية لا تضاهى في كل زيارة.
مزايا تتيحها البطاقة الجديدة لحامليها
- الحصول 7 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج أو محلات هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، والمشتريات عبر الموقع الالكتروني: harrods وتطبيق هارودز.
- الحصول 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات الدولية.
- نقطتان مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.
- 10 آلاف نقطة مكافأة تسجيل عند استخدام البطاقة في أول عملية شراء.
- 10 آلاف نقطة سنويا مكافأة إنفاق عند بلوغ مشتريات العميل 10 آلاف دينار.
- الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز».
- استمتع برصيد بقيمة 50 جنيها إسترلينيا كل 6 أشهر لاستخدامه بأي من مطاعم متجر هارودز في نايتسبريدج.
- الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.
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