إطلاق الوطني - هارودز Visa Infinite أول بطاقة ائتمانية فاخرة



محمد العثمان: «الوطني» يعزز ريادته المصرفية بإطلاق أول بطاقة ائتمانية فاخرة من نوعها في الكويت



أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، والتي تعد أول بطاقة ائتمانية فاخرة ذات علامة تجارية مشتركة في الكويت، صممت خصوصا لتلبية تطلعات العملاء المتميزين، وذلك في خطوة مهمة ضمن شراكته الإستراتيجية مع متجر هارودز الشهير، أحد أبرز وجهات التسوق الفاخرة عالميا.وفي إطار وفائه بالتزامه بتلبية احتياجات عملائه المتجددة ومختلف شرائحهم، يواصل بنك الكويت الوطني تنويع عروضه في مجال البطاقات الائتمانية الفاخرة، حيث تمثل بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية ثاني بطاقة ائتمانية مشتركة يطلقها «الوطني» هذا العام بعد إطلاقه لأول بطاقة ائتمانية مشتركة من نوعها في المنطقة، بما يعكس التزام «الوطني» المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على خدمة استثنائية، وتواكب أساليب الحياة الراقية لعملائه محليا وعالميا.مزايا متنوعةوتتيح بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية لحامليها من محبي التسوق والسفر الحصول على العديد من المزايا الحصرية المجزية التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم، ولا تقتصر هذه البطاقة على عملاء بنك الكويت الوطني في الكويت، بل تتوافر أيضا لعملاء البنك المقيمين في لندن من خلال فرع البنك هناك، ما يعزز إستراتيجية «الوطني» في الاستفادة من حضوره العالمي وتوفير تجارب مصرفية سلسة ومتميزة لعملائه أينما كانوا.وتمنح البطاقة الجديدة حاملها 7 نقاط من «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج، ومتاجر هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك، وفي متاجر هارودز لمستحضرات التجميل، أو من خلال الموقع الإلكتروني: harrods أو تطبيق هارودز، كما يكسب حامل البطاقة 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه على المشتريات الدولية، ونقطتين مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.وكمكافأة تسجيل، يحصل العميل على 10 آلاف نقطة «هارودز» عند تفعيل البطاقة عبر استخدامها في أول عملية شراء، كما يحصل على 10 آلاف نقطة «هارودز» سنويا كمكافأة إنفاق عند بلوغ مشترياته من «هارودز» 10 آلاف دينار.ومن ضمن المزايا الاستثنائية التي تقدمها البطاقة الجديدة لحامليها الاستفادة من الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز» الذي يمكن استخدامه في مطاعم متجر هارودز نايتسبريدج، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الحصرية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أولوية الوصول إلى الفعاليات التي ينظمها متجر هارودز، وخدمات التسوق الشخصية، والدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.إثراء تجربة العملاءوتعليقا على إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «يأتي إطلاق هذه البطاقة الأولى من نوعها في السوق المحلي، ليؤكد حرص البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر عقد الشراكات مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، ليس محليا فقط وإنما على المستوى العالمي، لمكافأتهم بعروض ومزايا حصرية، تتعدى الجانب المصرفي لتهتم بتفاصيل حياتهم وتوفر لهم قيمة مضافة لا تلبي احتياجاتهم فقط، وإنما تفوق توقعاتهم في كثير من الأحيان».وأكد العثمان أن التوسع في مجموعة منتجات بنك الكويت الوطني المتميزة يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتقديم منتجات شاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك محبي التسوق والباحثين عن الرفاهية، وتزويدهم بحلول مجزية مصممة خصوصا لتلبية متطلباتهم.مكافآت حصريةمن جانبه، قال مدير الشراكات في «هارودز» أليكس يونيت: «يسعدنا إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، والتي توفر مكافآت حصرية لعملائنا المميزين في الكويت. وتعكس هذه الشراكة الحصرية إرث هارودز العريق في التميز، إلى جانب التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي. وتعد الكويت مركز محوري ضمن هذه الرؤية، كما نفخر بتقديم تجربة هارودز المميزة لعملائنا أينما كانوا، سواء هنا أو في أي مكان حول العالم».من جهته، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: «يعكس تعاون شركة فيزا مع بنك الكويت الوطني ومتجر هارودز في إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية التزامنا الدائم بالارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا المميزين في الكويت، بما يتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التجارة الإلكترونية». وأكد سينغ أن البطاقة الجديدة تمنح حامليها مجموعة واسعة من الامتيازات والمكاسب الحصرية، مدعومة بأحدث تقنيات الأمان التي توفرها «فيزا» وقبول عالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري، ما يتيح لهم استخدام البطاقة بثقة تامة، سواء داخل الكويت أو خارجها.عروض مجزيةالجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كل الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا.بدأت متاجر هارودز استقبال العملاء في مقرها الشهير بمنطقة نايتسبريدج منذ العام 1849، وما تزال حتى اليوم رمزا عالميا للفخامة والرقي. بتصميمها المعماري الآسر ومجموعة متاجرها الراقية، وتجتذب هارودز نخبة المتسوقين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كعنوان للأناقة والتميز. وتضم هارودز أكثر من 3.000 علامة تجارية مختارة بعناية، إلى جانب أكثر من 20 وجهة فاخرة لتناول الطعام وخدمات متخصصة في الأزياء، والديكور، والجمال، والعافية. كما تمتد خدماتها الراقية لتشمل متجرها الإلكتروني harrods، ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، فضلا عن منافذها في المطارات ووجهات الضيافة في كل من الصين وقطر. وما تزال هارودز تسترشد بفلسفتها الأساسية: «كل شيء ممكن»، لتمنح عملاءها تجارب استثنائية لا تضاهى في كل زيارة.مزايا تتيحها البطاقة الجديدة لحامليها- الحصول 7 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج أو محلات هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، والمشتريات عبر الموقع الالكتروني: harrods وتطبيق هارودز.- الحصول 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات الدولية.- نقطتان مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية.- 10 آلاف نقطة مكافأة تسجيل عند استخدام البطاقة في أول عملية شراء.- 10 آلاف نقطة سنويا مكافأة إنفاق عند بلوغ مشتريات العميل 10 آلاف دينار.- الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز».- استمتع برصيد بقيمة 50 جنيها إسترلينيا كل 6 أشهر لاستخدامه بأي من مطاعم متجر هارودز في نايتسبريدج.- الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.