5 مليارات دولار لإنشاء برج بارتفاع 2 كيلومتر

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5 مليارات دولار لإنشاء برج بارتفاع 2 كيلومتر
(MENAFN- Al-Anbaa)
أفادت مجلة «ميد» الاقتصادية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) تلقى عروضا من شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة الواقعة على أطراف مدينة الرياض، والتي تشمل تطوير برج عملاق بارتفاع مقترح يصل إلى 2 كيلومتر.
وتغطي مهام إدارة المشروع كلا من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، حيث صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة تابعة للصندوق تعرف باسم «شركة تطوير العقارات لمنطقة البرج».
ومن بين الشركات المدعوة لتقديم عروضها: «إيكوم»، و«جاكوبس»، و«بارسونز»، و«تيرنر» من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركة «ميس» البريطانية. وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، تتولى شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية مهمة إعداد التصاميم، بعد فوزها بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022.
رقم قياسي عالمي جديد قيد التنفيذ
ومن المتوقع أن يتجاوز البرج المقترح ضعف ارتفاع برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم حاليا بارتفاع 828 مترا، كما سيتفوق على البرج الجاري إنشاؤه في مدينة جدة والذي يتجاوز ارتفاعه 1000 متر.
وتقدر تكلفة إنشاء برج بهذا الحجم بنحو 5 مليارات دولار، حسب تقديرات أولية صادرة عن مقاولين متخصصين في الأبراج العملاقة، فيما تبقى الكلفة النهائية رهينة بالتصميم النهائي.
ويحمل المشروع اسم «رايز» (Project Rise)، ويقع ضمن مخطط تطوير عمراني ضخم إلى الشمال من مدينة الرياض يعرف باسم «القطب الشمالي» (North Pole)، ويهدف إلى خلق مركز أعمال وتجاري متكامل يعزز من جاذبية العاصمة السعودية للاستثمارات العالمية.
أفادت مجلة «ميد» الاقتصادية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) تلقى عروضا من شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة الواقعة على أطراف مدينة الرياض، والتي تشمل تطوير برج عملاق بارتفاع مقترح يصل إلى 2 كيلومتر.
وتغطي مهام إدارة المشروع كلا من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، حيث صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة تابعة للصندوق تعرف باسم «شركة تطوير العقارات لمنطقة البرج».
ومن بين الشركات المدعوة لتقديم عروضها: «إيكوم»، و«جاكوبس»، و«بارسونز»، و«تيرنر» من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركة «ميس» البريطانية. وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، تتولى شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية مهمة إعداد التصاميم، بعد فوزها بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022.
رقم قياسي عالمي جديد قيد التنفيذ
ومن المتوقع أن يتجاوز البرج المقترح ضعف ارتفاع برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم حاليا بارتفاع 828 مترا، كما سيتفوق على البرج الجاري إنشاؤه في مدينة جدة والذي يتجاوز ارتفاعه 1000 متر.
وتقدر تكلفة إنشاء برج بهذا الحجم بنحو 5 مليارات دولار، حسب تقديرات أولية صادرة عن مقاولين متخصصين في الأبراج العملاقة، فيما تبقى الكلفة النهائية رهينة بالتصميم النهائي.
ويحمل المشروع اسم «رايز» (Project Rise)، ويقع ضمن مخطط تطوير عمراني ضخم إلى الشمال من مدينة الرياض يعرف باسم «القطب الشمالي» (North Pole)، ويهدف إلى خلق مركز أعمال وتجاري متكامل يعزز من جاذبية العاصمة السعودية للاستثمارات العالمية.
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