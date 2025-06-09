5 مليارات دولار لإنشاء برج بارتفاع 2 كيلومتر

أفادت مجلة «ميد» الاقتصادية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) تلقى عروضا من شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة الواقعة على أطراف مدينة الرياض، والتي تشمل تطوير برج عملاق بارتفاع مقترح يصل إلى 2 كيلومتر.وتغطي مهام إدارة المشروع كلا من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، حيث صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة تابعة للصندوق تعرف باسم «شركة تطوير العقارات لمنطقة البرج».ومن بين الشركات المدعوة لتقديم عروضها: «إيكوم»، و«جاكوبس»، و«بارسونز»، و«تيرنر» من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركة «ميس» البريطانية. وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، تتولى شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية مهمة إعداد التصاميم، بعد فوزها بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022.رقم قياسي عالمي جديد قيد التنفيذومن المتوقع أن يتجاوز البرج المقترح ضعف ارتفاع برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم حاليا بارتفاع 828 مترا، كما سيتفوق على البرج الجاري إنشاؤه في مدينة جدة والذي يتجاوز ارتفاعه 1000 متر.وتقدر تكلفة إنشاء برج بهذا الحجم بنحو 5 مليارات دولار، حسب تقديرات أولية صادرة عن مقاولين متخصصين في الأبراج العملاقة، فيما تبقى الكلفة النهائية رهينة بالتصميم النهائي.ويحمل المشروع اسم «رايز» (Project Rise)، ويقع ضمن مخطط تطوير عمراني ضخم إلى الشمال من مدينة الرياض يعرف باسم «القطب الشمالي» (North Pole)، ويهدف إلى خلق مركز أعمال وتجاري متكامل يعزز من جاذبية العاصمة السعودية للاستثمارات العالمية.

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