سيتي غروب الفيدرالي سيخفض الفائدة 3 مرات خلال 2025

خفضت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها لعمليات خفض الفائدة في أميركا من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى 3 تخفيضات حتى نهاية 2025 وبواقع 25 نقطة أساس لكل عملية خفض وذلك مقارنة بـ 4 تخفيضات كانت تتوقعها المجموعة سابقا.وفي مايو الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن الحواجز التجارية وسياسات الهجرة أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي، مضيفا أن التحولات الكبرى في سياسات التجارة والهجرة تربك قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قبل سبتمبر، مشيرا إلى أهمية انتظار البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور المفاوضات التجارية.وذكر أن إبرام اتفاقات تجارية خلال الأشهر المقبلة قد يوفر الوضوح المطلوب بشأن مسار الفائدة، لأن هذا الغموض قد يضغط على الاقتصاد ويصعب علينا (الفيدرالي) تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية، فيما ذكر مسؤولون في الفيدرالي الأميركي أن عملية خفض الفائدة تحتاج إلى بعض الوقت لمتابعة البيانات وتحليلها.وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو وسط تداعيات الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سببا لتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة.وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي، واستغرق الموردون وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.وذكر معهد إدارة التوريدات، يوم الاثنين 2 يونيو أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في أميركا انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 48.7 نقطة في أبريل، وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى وجود انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد الأميركي.

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