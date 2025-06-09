بوبيان يطلق Boubyan Gig لتعزيز ثقافة التمكين والعمل المرن بالبنك



أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مبادرة Boubyan Gig، المنصة الداخلية والمبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، والتي تتيح لموظفي البنك الدخول في تجارب مهنية قصيرة المدى داخل إدارات البنك المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فرص التطوير الذاتي، وتوسيع المدارك وتبادل المعرفة ضمن بيئة عمل مرنة وداعمة.

وتوفر Boubyan Gig لموظفي البنك إمكانية التقديم على مشاريع قصيرة المدى تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم، بما يمنحهم مساحة فريدة للتعلم العملي، وفتح آفاق جديدة لتطويرهم داخليا وخارج إطار مهامهم اليومية. كما تسهم المبادرة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاون والتنوع والتكامل، وتسهم في خلق بيئة تشجع على فهم التصورات المختلفة، وتطوير العلاقات الداخلية، وتعزيز التفاعل بين فرق العمل.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: «تجسد Boubyan Gig امتدادا لرؤية بوبيان في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال بناء ثقافة داخلية تقوم على التعاون والتكامل وتبادل المعرفة. ومن هنا جاءت فكرة المنصة لتكون مساحة ديناميكية تتيح للموظفين خوض تجارب عملية في إدارات مختلفة، تتوافق مع مهاراتهم».

وأضاف: «نحن على يقين بأن هذه المبادرة ستفتح آفاقا مهنية جديدة أمام كوادرنا، وستسهم في دعم طموحاتهم القيادية وتعزيز دورهم المحوري في مسيرة البنك، مشيرا إلى أن إلى Boubyan Gig تعيد رسم العلاقة بين إدارات البنك، من خلال خلق مساحات مشتركة للتكامل وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات المؤقتة عبر حلول مرنة قائمة على التعاون الداخلي».

وأوضح الحماد أن Boubyan Gig تستند إلى مفهوم اقتصاد المهام (Gig Economy)، الذي يعد أحد أبرز التوجهات الحديثة في بيئات العمل حول العالم، غير أن تفرد بوبيان يكمن في قدرته على تكييف هذا المفهوم العالمي وتطبيقه ضمن بيئة مصرفية محلية، ليتحول إلى أداة استراتيجية فعالة لتطوير المهارات وتعزيز ديناميكية الأداء المؤسسي.

من جانبه، قال نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر «نحن لا ننظر إلى Boubyan Gig كمجرد منصة للمهمات، بل كأداة استراتيجية لتشكيل بيئة عمل شاملة، داعمة، ومتجددة، فالتطوير المهني لا يأتي فقط عبر التدريب أو التقييم، بل من خلال الانخراط في تجارب فعلية داخل إدارات أخرى، والتعرف على سياقات عمل جديدة».

وأضاف أنه من خلال هذه الطريقة نعزز مرونة موظفينا ونمكنهم من توسيع دائرة مهاراتهم وقدراتهم بشكل ملموس، ففي الوقت الذي لاتزال بعض المؤسسات تقيم جدوى مفاهيم العمل المرن، فإن بنك بوبيان يخطو بثقة نحو تطبيق فعلي ومنظم لهذه المفاهيم، في إطار استراتيجي يعكس التزامه المستمر بتوفير بيئة عمل تلبي تطلعات الجيل الجديد من الموظفين.

وأوضح: «في بوبيان نعمل بصورة مستمرة على استكشاف كل ما هو جديد من مبادرات وتوجهات في عالم الموارد البشرية، وندرس أبعادها وإمكانية تطبيق الأنسب منها بما يتماشى مع بيئة عملينا، معتمدين على أفضل المعايير العالمية في التطوير المهني. ومن هذا المنطلق نحرص على إشراك موظفينا في تجارب عملية حقيقية، وفتح قنوات تواصل فعالة مع فرق عمل متنوعة».