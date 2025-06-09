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الكويتية للاستثمار 16 مليار دولار مكاسب بورصة الكويت بأول 5 أشهر من 2025

الكويتية للاستثمار 16 مليار دولار مكاسب بورصة الكويت بأول 5 أشهر من 2025

2025-06-09 11:02:53
(MENAFN- Al-Anbaa)


ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتطورات آثار الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الواردات من الشركاء التجاريين فإن مايو الماضي شهد تراجع حدة هذه المخاوف، في أعقاب تعليق بعض القرارات وفتح قنوات التفاوض مع الشركاء التجاريين للوصول إلى حلول مقبولة.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، أشار التقرير إلى تباين أداء أسواق الأسهم بدول «التعاون» خلال مايو وسط مكاسب متوسطة إلى هامشية لمعظمها، وبعد شهرين من الخسائر المتوسطة في مارس وابريل بنسبة 0.34% و1.42% لمؤشر السوق العام، سجلت بورصة الكويت في مايو مكاسب متوسطة بنسبة 1.92% لمؤشر السوق العام وسط ارتفاع ملحوظ بالسيولة منذ بداية السنة.
بينما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام إلى 10.2% وبالتالي تكون بورصة الكويت قد تصدرت لائحة الرابحين بين اسواق الاسهم الخليجية في اول 5 أشهر من السنة، وهذه النتائج الايجابية لمؤشرات بورصة الكويت كانت بدفع من التراجع الملحوظ في مؤشر التذبذب باسواق المال العالمية وادراك المستثمرين أن أسوأ الاحتمالات قد أصبح وراءهم.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بـ5 مليارات دولار لتسجل قيمتها السوقية 160 مليار دولار، أما في اول 5 أشهر من السنة فقد قاربت مكاسب بورصة الكويت 16 مليار دولار.
٭ تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. ان ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت واسواق الاسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما ان الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.

MENAFN09062025000130011022ID1109653905

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