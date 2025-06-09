الكويتية للاستثمار 16 مليار دولار مكاسب بورصة الكويت بأول 5 أشهر من 2025

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الكويتية للاستثمار 16 مليار دولار مكاسب بورصة الكويت بأول 5 أشهر من 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتطورات آثار الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الواردات من الشركاء التجاريين فإن مايو الماضي شهد تراجع حدة هذه المخاوف، في أعقاب تعليق بعض القرارات وفتح قنوات التفاوض مع الشركاء التجاريين للوصول إلى حلول مقبولة.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، أشار التقرير إلى تباين أداء أسواق الأسهم بدول «التعاون» خلال مايو وسط مكاسب متوسطة إلى هامشية لمعظمها، وبعد شهرين من الخسائر المتوسطة في مارس وابريل بنسبة 0.34% و1.42% لمؤشر السوق العام، سجلت بورصة الكويت في مايو مكاسب متوسطة بنسبة 1.92% لمؤشر السوق العام وسط ارتفاع ملحوظ بالسيولة منذ بداية السنة.
بينما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام إلى 10.2% وبالتالي تكون بورصة الكويت قد تصدرت لائحة الرابحين بين اسواق الاسهم الخليجية في اول 5 أشهر من السنة، وهذه النتائج الايجابية لمؤشرات بورصة الكويت كانت بدفع من التراجع الملحوظ في مؤشر التذبذب باسواق المال العالمية وادراك المستثمرين أن أسوأ الاحتمالات قد أصبح وراءهم.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بـ5 مليارات دولار لتسجل قيمتها السوقية 160 مليار دولار، أما في اول 5 أشهر من السنة فقد قاربت مكاسب بورصة الكويت 16 مليار دولار.
٭ تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. ان ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت واسواق الاسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما ان الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.
ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتطورات آثار الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الواردات من الشركاء التجاريين فإن مايو الماضي شهد تراجع حدة هذه المخاوف، في أعقاب تعليق بعض القرارات وفتح قنوات التفاوض مع الشركاء التجاريين للوصول إلى حلول مقبولة.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، أشار التقرير إلى تباين أداء أسواق الأسهم بدول «التعاون» خلال مايو وسط مكاسب متوسطة إلى هامشية لمعظمها، وبعد شهرين من الخسائر المتوسطة في مارس وابريل بنسبة 0.34% و1.42% لمؤشر السوق العام، سجلت بورصة الكويت في مايو مكاسب متوسطة بنسبة 1.92% لمؤشر السوق العام وسط ارتفاع ملحوظ بالسيولة منذ بداية السنة.
بينما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام إلى 10.2% وبالتالي تكون بورصة الكويت قد تصدرت لائحة الرابحين بين اسواق الاسهم الخليجية في اول 5 أشهر من السنة، وهذه النتائج الايجابية لمؤشرات بورصة الكويت كانت بدفع من التراجع الملحوظ في مؤشر التذبذب باسواق المال العالمية وادراك المستثمرين أن أسوأ الاحتمالات قد أصبح وراءهم.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بـ5 مليارات دولار لتسجل قيمتها السوقية 160 مليار دولار، أما في اول 5 أشهر من السنة فقد قاربت مكاسب بورصة الكويت 16 مليار دولار.
٭ تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. ان ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت واسواق الاسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما ان الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.
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