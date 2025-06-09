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النمو الفصلي للسعودية يتجاوز التوقعات على الرغم من تحديات النفط - جريدة الوطن السعودية

النمو الفصلي للسعودية يتجاوز التوقعات على الرغم من تحديات النفط - جريدة الوطن السعودية

2025-06-09 11:00:41
(MENAFN- Al Watan) نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.7% التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو.
وبذلك يتفوق اقتصاد المملكة على التوقعات، حيث يظهر قوة مفاجئة على الرغم من التحديات التي تفرضها أسواق النفط المتقلبة.
ماذا يعني هذا؟
في الربع الأول من عام 2025، نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4%، متجاوزًا التقدير الأولي للهيئة العامة للإحصاء البالغ 2.7%. وكان انكماش قطاع النفط أقل حدة، حيث بلغ 0.5%، مقارنةً بالانخفاض المتوقع بنسبة 1.4%، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط.
والجدير بالذكر أن القطاع غير النفطي تألق بنمو بلغ 4.9%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.2%. ويُبرز أداء هذا القطاع نجاح جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، تُشكل أسعار النفط التي تقترب من 60 دولارًا للبرميل تحديًا لتوازن الميزانية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن تتجاوز الأسعار 90 دولارًا.
مرونة الاقتصاد السعودي
تُوفر مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسعار النفط آفاقًا مستقبلية مستقرة للمستثمرين. وتعكس زيادة إنتاج "أوبك+"، بما في ذلك زيادة متوقعة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في يوليو - استراتيجية استباقية لتحقيق التوازن في سوق النفط.
ويُظهر خفض المملكة لأسعار النفط لشهر يوليو للمشترين الآسيويين خطوة استراتيجية للحفاظ على حصتها السوقية في المناطق الحيوية، ما يُبرز دور السعودية المحوري في ديناميكيات سوق الطاقة في ظل تعديلات سلسلة التوريد العالمية.
خطط التنويع
تُعدّ رؤية السعودية 2030 مفتاحًا لتحول المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع. ورغم عجز مالي متوقع قدره 27 مليار دولار أمريكي لعام 2025، فإن الاستثمارات الجارية في مشاريع مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034 ستُحفّز النمو.
ولا تزال مؤسسات وبنوك عالمية متفائلة باستمرار التوسع الاقتصادي بفضل هذه الاستثمارات، حتى مع احتمال خفض الإنفاق الحكومي. ويمثل هذا التحول لحظةً حاسمةً في ديناميكية الاقتصاد العالمي، حيث تُواكِب المملكة أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا.

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