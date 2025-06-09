مسرحية "مايبي هابي أندينغ" تحصد العدد الأكبر من جوائز "توني" الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) هيمنت المسرحية الغنائية الكورية الجنوبية ((مايبي هابي أندينغ))، التي اقتبست على مسارح برودواي وتتناول قصة تواصل بين روبوتين، على جوائز ((توني)) العريقة للأعمال المسرحية الأمريكية، إذ حصدت ست مكافآت.

كذلك، فاز نجما الموسم كول إسكولا ونيكول شيرزينغر بأول جائزة ((توني)) في مسيرتهما، في ليلة احتفت بانتعاش برودواي بعد ركود استمر لسنوات بسبب تداعيات جائحة كوفيد19.

وقد تولّت سينتيا إيريفو، الحائزة جائزة ((توني)) والتي رُشحت لنيل جائزة ((اوسكار)) عن دورها في فيلم ((ويكد))، تقديم الحفلة التي أقيمت في قاعة ((راديو سيتي ميوزيك هول)) في مانهاتن، وتميّزت بقائمة متنوعة من الأعمال المتنافسة.

وقالت إيريفو إن هذا العام كان الأكثر دراً للعائدات على الإطلاق في برودواي. وتابعت: ((لقد عادت برودواي رسمياً)).

وفازت سارة سنوك التي سبق أن حصلت على جائزة ((إيمي)) عن دورها في مسلسل ((ساكسيشن))، بجائزة ((توني)) لأفضل ممثلة في مسرحية، إذ تولت كل الأدوار الستة والعشرين في المسرحية المقتبسة من رواية ((ذي بيكتشر اوف دوريان غراي)) لأوسكار وايلد.

واستقطبت مجموعة جديدة من العروض والنجوم 14.7 مليون شخص إلى برودواي هذا الموسم، محققة إيرادات بلغت 1.89 مليار دولار في شباك التذاكر. وتألق بعض من ألمع نجوم الفن في مسارح نيويورك بينهم جورج كلوني ودنزل واشنطن وجايك جيلينهال وكيران كولكين وجيريمي سترونغ.

وقال مايكل أردن الذي فاز بجائزة ((توني)) لأفضل مخرج لمسرحية غنائية عن ((مايبي هابي أندينغ)): ((أرجوكم ارتادوا المسرح، سواء لحضور عرض في برودواي أو لمشاهدة مسرحية مدرسية)). كذلك، فاز دارين كريس الحائز جائزة ((إيمي)) عن تجسيده دور القاتل أندرو كونانان في مسلسل ((ذي أساسينيشن أوف جاني فيرساتشي: أمريكان كرايم ستوري))، بجائزة توني لأفضل ممثل في ((مايبي هابي أندينغ)).

وقال خلال تسلمه جائزته ((أشعر بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا الموسم الرائع والمتنوع من مسرحيات برودواي هذا العام)).

وفازت شيرزينغر بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية غنائية عن تأديتها دور نورما ديسموند وهي نجمة خفّ بريقها، في مسرحية ((سنسيت بولفارد)) Sunset Boulevard التي فازت أيضاً بجائزة أفضل إعادة إنتاج لمسرحية موسيقية.

وقالت شيرزينغر التي كانت قائدة فرقة البوب الغنائية ((ذي بوسيكات دولز)): ((إذا كان هناك من يشعر بأنه لا ينتمي إلى مكان معّين أو أنه لم يحقق نجاحاً بعد، فلا تيأس)).

وتابعت: ((واصلوا العطاء، فالعالم بحاجة اليوم إلى حبكم ونوركم أكثر من أي وقت مضى. هذا دليل على أن الحب ينتصر دائماً)).

- ((أو، ماري!)) -مع أنّ مسرحية كول إسكولا الكوميدية القاتمة ((أو، ماري!)) Oh, Mary كانت الأوفر حظاً لنيل جائزة ((توني)) لأفضل مسرحية جديدة، ذهبت هذه المكافأة إلى مسرحية ((بربس)) Purpose لبراندن جايكوبس-جينكنس والتي فازت أيضاً بجائزة ((بوليتزر)) للمسرح عام 2025.

لكن إسكولا حصد جائزة عن أدائه المتألق في هذه المسرحية، التي تُعيد تناول اغتيال أبراهام لينكولن من منظور زوجته، وهي امرأة مدمنة كحول تحلم بحياة نجمة ملهى ليلي. وقد تفوّق إسكولا على منافسين بارزين من بينهم كلوني.

وحصدت مسرحية ((أو، ماري!)) أيضاً جائزة أفضل إخراج لسام بينكلتون. وقال بينكلتون في كلمته موجهاً حديثه مباشرة إلى إسكولا ((لقد علّمتني أن أصنع ما أحبه لا ما أعتقد أن الناس يرغبون في رؤيته)). وأضاف وسط تصفيق حار ((يمكننا أن نسعد الناس في نهاية يوم سيىء، وهذا أمر بالغ الأهمية لي)).

وتضمنت الأمسية أداء مميزاً لأغنية ((روزز تورن)) لماكدونالد، وأداء آسراً لأغنية ((آز وي نيفر سيد غودباي)) لشيرزينغر.

وشهدت الحفلة لمّ شمل طاقم عمل مسرحية ((هاميلتون)) الأصلية، في وقت تحتفل فيه هذه المسرحية الغنائية الرائدة التي ألّفها لين مانويل ميراندا بالذكرى السنوية العاشرة لها.

كذلك، تضمّنت الأمسية فقرة مؤثرة تكريماً لذكرى الأشخاص الذين خسرهم المسرح في العام الفائت، إذ أدّت إيريفو وسارة باريليس أغنية ((تومورو)) من مسرحية ((أنّي)) Annie.

وتوفي مؤلف هذه الأغنية تشارلز ستراوس في الشهر الفائت.