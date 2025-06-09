الأدب الإماراتي.. مناهل اقتصاد إبداعي خلاق مستدام

MENAFN - Al-Bayan) سياسات رشيدة، وخطط مدروسة، واستراتيجيات مبتكرة، تتبنّاها الإمارات في سبيل تعزيز الاستثمار في مجالات الإبداع المتنوعة، وتترجمها في صورة مبادرات ثرية، تدعم الشباب المبدع على وجه الخصوص، وتحث خطاهم نحو هذا التوجه، الذي كان لدبي فيه بصمات فريدة، إذ أثبتت فيه ريادتها ورسوخ مكانتها.

كل ذلك يلقي على عواتق المبدعين الإماراتيين مسؤوليات كبيرة، ويفرض عليهم إيقاعاً جديداً للتعامل مع ما ينتجونه من أعمال أدبية، تحقق غايات مفهوم الاقتصاد الإبداعي، ويستلزم منهم الانسجام بأفكارهم ورؤاهم مع مستجدات الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، ليتمكنوا من صناعة منتج اقتصادي رائج، قوامه الكلمة البليغة والصياغة المحكمة.

قيمة اقتصادية

وأكدت الكاتبة الإماراتية أسماء صدِّيق المطوَّع رئيسة ومؤسّسة ((صالون الملتقى الأدبي))، لـ((البيان))، أن الأدب الإماراتي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، سواء على مستوى الانتشار، أو على صعيد تحويل الإبداع إلى منتج ثقافي ذي قيمة اقتصادية، مشيرةً إلى أن بعض الأدباء استطاعوا بالفعل استثمار مواهبهم، عبر التعاقدات مع دور نشر محلية وعالمية، وتحويل أعمالهم إلى مشاريع إعلامية.

ولفتت إلى أن المشاركة في معارض الكتب والفعاليات الثقافية، تعزز أيضاً استثمار الأدباء الإماراتيين مواهبهم الإبداعية، لتحقيق أرباح مادية، وتتيح لهم تسويق إنتاجهم الأدبي بصورة مباشرة، موضحةً أنه مع ذلك، ما زالت الفرص بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز جدوى الاستثمار المادي للأدباء بصورة أوسع.

وعن مستقبل الأدب الإماراتي، في ضوء مفهوم الاقتصاد الإبداعي، قالت أسماء: ((أنا متفائلة جداً، فاليوم باتت الدولة تضع الثقافة في قلب استراتيجياتها التنموية، وهناك اهتمام متزايد بتحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية))، متوقعةً أن الأدباء سيكونون جزءاً أساسياً من الحراك الاقتصادي الوطني، ما يوفر لهم فرصاً أوسع للانتشار والاستدامة المالية عبر الترجمة، والنشر الرقمي، والتحويلات السينمائية والدرامية لأعمالهم الأدبية.

وأضافت: ((لا يمكننا إلا أن نشيد بالمبادرات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، مثل تأسيس الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وكذلك دعم معارض الكتب المحلية والدولية، وبرامج دعم الكتاب والنشر والترجمة))، منوهةً بأن هذه الجهود مجتمعةً، تخلق بيئة محفزة للأدباء لعرض إنتاجهم، وتسهم في تعزيز حضورهم الثقافي والاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، رأت الكاتبة الإماراتية مريم الغفلي أن نجاح الأدباء الإماراتيين خلال العصر الراهن، في استثمار مواهبهم الإبداعية بصورة تحقق لهم أرباحاً مادية مجزية، يكاد يكون منحصراً بهذه المرحلة في الفوز بالجوائز الثقافية، نظير عمل أدبي، أو عبر ترجمة الكتب، مؤكدةً أن الكتابة الأدبية والنشر حتى اللحظة، ليست ذات جدوى اقتصادية، وهو ما لمسته بنفسها من تجربتها في نشر مؤلفاتها.

وأوضحت أن هذا الوضع الحالي، هو ما يدفع معظم المثقفين والكتَّاب إلى الاعتماد في حياتهم المعيشة على الوظائف أو الأعمال الخاصة، معربةً عن تفاؤلها بمستقبل الأدب الإماراتي، في ضوء مفهوم الاقتصاد الإبداعي، وفي ظل تطور تقنيات التواصل والتكنولوجيا، التي ربما يستطيع الجيل القادم من خلالها الاستفادة مادياً من أعماله الأدبية، وذلك عبر الترويج الإلكتروني، والاستثمار بواسطة التقنيات المتنامية.

وبخصوص الجهود الحكومية المبذولة في مجال الاقتصاد الإبداعي، ومدى قدرة الأدباء الإماراتيين على توظيفها، بحيث تصبُّ في مصلحة استثمار الأعمال الإبداعية، قالت مريم: ((هناك دعم للاقتصاد الإبداعي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة التي تركز على تنمية أجيال مستقبلية، ورعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين، وإثراء معرفتهم، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم))، مشيرةً إلى أنه، مع ذلك، لا يزال استثمار المبدع المحلي في مجال الكتابة محصوراً في فئة قليلة.