  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بكتيريا الفم و"باركنسون المعرفي" مرتبطان

بكتيريا الفم و"باركنسون المعرفي" مرتبطان

2025-06-09 07:16:46
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من كينغز كوليدج لندن عن علاقة مثيرة بين التغيرات في البكتيريا الموجودة في الفم والأمعاء، وتطور الأعراض المعرفية لمرض باركنسون. واستخدم الفريق البحثي حسب ((روسيا اليوم))، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحليل 228 عينة، شملت 114 مريضاً يعانون من باركنسون من مستويات وحالات متنوعة.

MENAFN09062025000110011019ID1109653735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث