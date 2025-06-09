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تفارق الحياة إثر تحدي تيك توك "هافينغ"

تفارق الحياة إثر تحدي تيك توك "هافينغ"

2025-06-09 07:16:46
(MENAFN- Al-Bayan) فارقت مراهقة أمريكية الحياة بعد 4 أيام من وجودها بالعناية المركزة، إثر تعرضها لأضرار دماغية نتيجة ما يُعرف بتحدي ((الهافينغ)): (استنشاق مواد كيماوية سامة)، وذلك كما أفاد تقرير ((سكاي نيوز)). إذ يمارس مراهقون هذا التحدي عبر منصة تيك توك.

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