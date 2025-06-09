"إيست أفينيو" يستعيد الانتصارات في مضمار شرشل داونز

MENAFN - Al-Bayan) حقق الجواد ((إيست أفينيو)) لجودلفين فوزه الأول منذ تتويجه بسباق بريدرز فيوتشرتي للفئة الأولى في أكتوبر، بعد أن هيمن على لقب سباق ((مات وين ستيكس)) للفئة الثالثة لمسافة 1700 متر على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق مهر جودلفين اللقب بقيادة الفارس لويس سيز وإشراف المدرب بريندان والش، مسجلاً زمناً قدره 1.42.12 دقيقة بفارق نصف طول عن ((برنجهام سكوير)) فيما حل ثالثاً ((كول بيتل)).

وكان ((إيست أفينيو)) قد خسر بفارق أنف فقط في سباق ((بلو غراس)) للفئة الأولى في أبريل، وعاد إلى مضمار لويفيل بعد حلوله ثامناً خلف ((سوفرينتي)) في ديربي كنتاكي، وهو السباق الذي شارك فيه أيضاً جميع منافسيه الثلاثة في سباق مات وين.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: ((كنّا نولي ((إيست أفينيو)) تقديراً عالياً منذ كان في عمر السنتين، وكان مرشحاً قوياً في سباق بريدرز كب جوفينيل، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي في ذلك اليوم، وقد تدرب بشكل رائع طيلة الشتاء مع بريندان، وكنا محبطين جداً بعد مشاركته في سباق ريزن ستار، الذي جعلنا نفكر في كيفية إعادته إلى مستواه المعهود)).

وأضاف: قدم أداءً مميزاً في سباق بلو غراس وأظهر روحاً قتالية وصلابة، لكنه لم يكن مرتاحاً لأرضية الديربي.

وعودته اليوم إلى أرضية معتدلة أظهرت قدرته المبهرة. وتابع: برنامج سباقات خيول الثلاث سنوات يزخر بالفرص، يبدو أنه جواد يجيد مسافات الميل أو سبعة فيرلونغ لامتلاكه سرعة كبيرة، رغم أنه خسر فقط بفارق ضئيل في سباق بلغ طوله ميلاً وثمن الميل في بلو غراس، لدينا العديد من الخيارات، وربما ننظر في سباقات مثل هاسكل ستيكس، كما أثبت أنه جواد مميز.