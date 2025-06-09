1000 سباح في "أبوظبي سويم فور لايف" الدولية ديسمبر المقبل

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل في حمام السباحة الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد.

تتوقع البطولة مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من أبطال دوليين ولاعبين أولمبيين، مع فرق ومنتخبات تمثل أكثر من 10 دول، ما يجعلها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة. وستُقام المنافسات في مجرى طويل ((50 متراً))، ما يوفر منصة مثالية للسباحين لإبراز مهاراتهم والتنافس في أجواء احترافية.

إلى جانب المنافسات، ستُقام دورات تدريبية متخصصة للمدربين وورش عمل للسباحين على هامش البطولة، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ويعزز من مستوى السباحة في المنطقة.

وقال المهندس سعيد أحمد الجسمي، نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية: نحن متحمسون لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي سويم فور لايف، لقد حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً، ونشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين والمستويات الرياضية. نهدف من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية دولية.

كما أشار الجسمي إلى التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، حيث أصبحت البطولة جزءاً معتمداً من أجندة البطولات الرسمية في دولة الإمارات بشكل مستمر على مدار الأعوام الماضية، ما يعكس الالتزام المستمر بتطوير الرياضات المائية في الدولة، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات المائية سيقدم تجربة رياضية متميزة لجميع المشاركين، حيث تسعى اللجنة المنظمة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح البطولة.