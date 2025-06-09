"دولي السيارات" واليابان.. شراكة لدفع عجلة الابتكار الرياضي

MENAFN - Al-Bayan) أكد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ((FIA))، على متانة العلاقات بين ((الاتحاد)) ودولة اليابان، إحدى أكثر دول العالم تأثيراً في مجال التنقل ورياضة السيارات. موضحاً، بصفته الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية، واتحاد منظمات التنقل حول العالم، التزام الاتحاد الدولي للسيارات، ببناء شراكات تدفع عجلة الابتكار والسلامة والاستدامة.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى الاتحاد الياباني للسيارات ((JAF))، ورئيسه ماسايوشي ساكاجوتشي، هذه الزيارة التي قدمت رؤى حيوية حول استثمار اليابان في البنية التحتية الذكية، والدور المتنامي للمدن كساحات لابتكار التنقل والفعاليات الرياضية.

وركزت المناقشات على التحديات والفرص المشتركة، بدءاً من تطوير تقنيات أنظف، وتعزيز السلامة على الطرق، ووصولاً إلى توسيع نطاق الوصول إلى رياضة السيارات، والاستعداد لمستقبل التنقل الحضري.

وقال بن سليم: الزيارة بمثابة معلم هام للاتحاد الدولي للسيارات، في الوقت الذي تعزز فيه علاقتنا مع اليابان، وهي دولة لا تزال تمثل القدوة في كل من ابتكارات التنقل وتطوير رياضة السيارات، كان شرفاً لي شخصياً، أن ألتقي برئيس الوزراء إيشيبا وكبار الوزراء، موضحاً أن الدور المزدوج للاتحاد الياباني للسيارات، كقائد للرياضة والتنقل، أمر رائع حقاً، حيث يمثل أكثر من 20 مليون عضو، ويستضيف بطولاتنا، وأنا ممتن لكرم ضيافتهم ودعمهم.

بدوره، قال ماسايوشي ساكاغوتشي رئيس الاتحاد الياباني للسيارات: تشرّفنا بزيارة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وبصفتنا أعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، فإننا جزء من مجتمع عالمي حقيقي، يجمعنا التزام مشترك بتطوير التنقل ورياضة السيارات، إن تعاوننا أساسي لدفع عجلة الابتكار والسلامة والاستدامة في هذه المجالات، وأنا على ثقة بأن شراكتنا ستستمر في النمو بقوة، وتُحدث تأثيراً مستداماً في جميع أنحاء العالم.

كما سلّط بن سليم الضوء على أهمية وجود أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة تويوتا، كعضوٍ فاعلٍ في مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات، ما يرمز إلى العلاقة الوثيقة والبناءة بين روّاد صناعة السيارات في اليابان، ورسالة الاتحاد الدولي للسيارات العالمية.