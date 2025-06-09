4 بطولات آسيوية لمنتخبات الملاكمة في 2025

4 بطولات آسيوية لمنتخبات الملاكمة في 2025
وتشمل المشاركة بطولة آسيا لفئتي تحت 23 عاماً، وتحت 19 عاماً، والمقرر إقامتهما في تايلاند أغسطس المقبل، ويعقبهما الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل. وتختتم المشاركات القارية في بطولة آسيا للرجال والسيدات، والمزمع تنظيمها نوفمبر 2025.
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