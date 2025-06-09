4 بطولات آسيوية لمنتخبات الملاكمة في 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، أمس، مشاركة المنتخبات الوطنية في أربع بطولات قارية، خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر المقبلين، وذلك في إطار خطته لتطوير الأداء الفني، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية الإقليمية.

وتشمل المشاركة بطولة آسيا لفئتي تحت 23 عاماً، وتحت 19 عاماً، والمقرر إقامتهما في تايلاند أغسطس المقبل، ويعقبهما الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل. وتختتم المشاركات القارية في بطولة آسيا للرجال والسيدات، والمزمع تنظيمها نوفمبر 2025.