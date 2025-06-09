5 ميداليات لشباب "الإمارات للريشة الطائرة" في دولية إسبانيا

5 ميداليات لشباب "الإمارات للريشة الطائرة" في دولية إسبانيا
ففي منافسات الفردي للذكور، توج ريان ملحان بالميدالية الذهبية، فيما نال زميله آدم جيسلين الميدالية الفضية.
وفي منافسات فردي الإناث، نالت اللاعبة براكيتي بهارات الميدالية الذهبية، دون أي خسارة، فيما نالت زميلتها ميشا عمر الميدالية الفضية. وفي منافسات الزوجي المختلط، نال الثنائي آدم جيسلين وميشا عمر الميدالية البرونزية، قبل أن يودعا منافسات هذه الفئة من نصف النهائي.
وقالت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إن النتائج التي تحققت في البطولة، هي ثمرة عمل وتعاون بين الجميع في الاتحاد، وكذلك استراتيجية وزارة الرياضة، وبرامج التطوير، مثل الطريق إلى داكار 2026، ولوس آنجلس 2028.
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