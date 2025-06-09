  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
5 ميداليات لشباب "الإمارات للريشة الطائرة" في دولية إسبانيا

5 ميداليات لشباب "الإمارات للريشة الطائرة" في دولية إسبانيا

2025-06-09 07:16:43
(MENAFN- Al-Bayan) تصدر منتخب الإمارات للريشة الطائرة تحت 19 عاماً، جدول ترتيب بطولة إسبانيا الدولية، التي تم تنظيمها على مدار يومين، واختتمت أول من أمس، وذلك بعد الحصول على ذهبيتين وفضيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية في منافسات الفردي للذكور والإناث والزوجي المختلط، متفوقاً على منتخبات ألمانيا، وإسبانيا، والدنمارك.

ففي منافسات الفردي للذكور، توج ريان ملحان بالميدالية الذهبية، فيما نال زميله آدم جيسلين الميدالية الفضية.

وفي منافسات فردي الإناث، نالت اللاعبة براكيتي بهارات الميدالية الذهبية، دون أي خسارة، فيما نالت زميلتها ميشا عمر الميدالية الفضية. وفي منافسات الزوجي المختلط، نال الثنائي آدم جيسلين وميشا عمر الميدالية البرونزية، قبل أن يودعا منافسات هذه الفئة من نصف النهائي.

وقالت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إن النتائج التي تحققت في البطولة، هي ثمرة عمل وتعاون بين الجميع في الاتحاد، وكذلك استراتيجية وزارة الرياضة، وبرامج التطوير، مثل الطريق إلى داكار 2026، ولوس آنجلس 2028.

MENAFN09062025000110011019ID1109653721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث