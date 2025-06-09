5 ميداليات لشباب "الإمارات للريشة الطائرة" في دولية إسبانيا

MENAFN - Al-Bayan) تصدر منتخب الإمارات للريشة الطائرة تحت 19 عاماً، جدول ترتيب بطولة إسبانيا الدولية، التي تم تنظيمها على مدار يومين، واختتمت أول من أمس، وذلك بعد الحصول على ذهبيتين وفضيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية في منافسات الفردي للذكور والإناث والزوجي المختلط، متفوقاً على منتخبات ألمانيا، وإسبانيا، والدنمارك.

ففي منافسات الفردي للذكور، توج ريان ملحان بالميدالية الذهبية، فيما نال زميله آدم جيسلين الميدالية الفضية.

وفي منافسات فردي الإناث، نالت اللاعبة براكيتي بهارات الميدالية الذهبية، دون أي خسارة، فيما نالت زميلتها ميشا عمر الميدالية الفضية. وفي منافسات الزوجي المختلط، نال الثنائي آدم جيسلين وميشا عمر الميدالية البرونزية، قبل أن يودعا منافسات هذه الفئة من نصف النهائي.

وقالت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إن النتائج التي تحققت في البطولة، هي ثمرة عمل وتعاون بين الجميع في الاتحاد، وكذلك استراتيجية وزارة الرياضة، وبرامج التطوير، مثل الطريق إلى داكار 2026، ولوس آنجلس 2028.