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"الإمارات للمبارزة" يشارك في "الآسيوية" بإندونيسيا

"الإمارات للمبارزة" يشارك في "الآسيوية" بإندونيسيا

2025-06-09 07:16:43
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة المشاركة في بطولة آسيا للعموم، التي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري، وأكد علي البلوشي، الأمين العام للاتحاد، أن القائمة النهائية للاعبين واللاعبات ستُحدد عقب نهاية المعسكر الخارجي بكوريا، والذي يضم 9 لاعبين ولاعبات هم: حامد المازمي، وخليفة العبري، وأحمد الحمادي، وخليفة الزرعوني، ومايد محمد، والعنود السعدي، وفارس البلوشي، وخليفة الكعبي، وشما العبري.

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