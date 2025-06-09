5 أندية تشارك في "خماسيات كرة الصالات" لرياضة الصم

MENAFN - Al-Bayan) أجرت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية قرعة دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات للموسم الجديد،

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السبت المقبل، بمشاركة 5 أندية تمثل مختلف إمارات الدولة، وهي: نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة. وستشهد الجولة الافتتاحية لقاءً مثيراً يجمع نادي دبي لأصحاب الهمم بنظيره نادي العين لأصحاب الهمم في دبي، بينما يستضيف فريق عجمان فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على أرضه في عجمان.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن إطلاق هذه النسخة من دوري الصالات يعكس حرص اللجنة على دعم فئة الصم وتمكينهم رياضياً، مشيراً إلى أن هذه البطولات تمثل منصة مهمة لتطوير مهارات لاعبينا.

وعبّر عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عن سعادته بانطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أن اللجنة تعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة لجميع اللاعبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة، وتحقيق أهداف اللجنة الاستراتيجية.