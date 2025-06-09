MENAFN - Al-Bayan) في عالم يتسارع فيه كل شيء، أصبح السؤال الأبرز الذي يطرحه الكثيرون: من يصنع الوعي في عصرنا هذا؟ هل ما زالت العقول الكبيرة من المفكرين والكتاب هي التي تحدد مسارات الفكر وتشكل الرؤى كما كان الحال في العصور السابقة؟ أم أن هناك أطرافاً أخرى، قد تكون أكثر تأثيراً في تشكيل الوعي الجمعي للشعوب في هذا العصر الذي تتداخل فيه أدوات الإعلام والسلطة وتكنولوجيا التواصل بشكل غير مسبوق؟

كانت العصور السابقة تزخر بمفكرين عظام، يتخذون من الكتابة والفكر وسيلة لصناعة الوعي. هؤلاء المفكرون، من خلال محاضراتهم وكتبهم ومناظراتهم، كانوا المصابيح التي تُضيء دروب الأجيال. كان فكرهم يشكل الأساس الذي يُبنى عليه وعي الأمة. في ذلك الزمن، كان المبدع يواجه ظروفاً صعبة، سواء من خلال الحظر أو التضييق أو حتى السجن، لكن صوته كان يظل في قلوب الجماهير. كانت أيديهم مشغولة بالقلم، وعقولهم مشغولة بتوجيه الأمة نحو المستقبل.

في عصرنا الحالي، لم يعد من يصنع الوعي هم الكتاب والمفكرون ولا النخب، فقد بدأنا نرى تغييرات كبيرة في المشهد. يمكن للعديد من الشخصيات المؤثرة في هذا العصر أن تتحكم في صناعة الوعي بطرق مختلفة.

الدين، وما يحمله من رسائل أخلاقية وروحية، كان له تاريخ طويل في توجيه الوعي الجمعي. لكن في هذا العصر الذي بات فيه الدين أداة قابلة للتوظيف من قبل جماعات كثيرة، بدأ البعض يستغل الدين في تشكيل الوعي على أساس التوجهات السياسية والأجندات الخاصة، لا المعتقدات الدينية. ولكن هل أصبح هذا الوعي أكثر عُمقاً، أم أنه أصبح أداة توجيهية تتلاءم مع سياسات وتوجهات معينة تُستخدم لتوجيه الجماهير نحو مصالح وأهداف لا علاقة لها بالدين؟

في خضم هذا كله، يبرز نوع آخر من صانعي الوعي، وهم رجال الدولة. هؤلاء لا يقتصر دورهم على تنفيذ السياسات فقط، بل هم جزء من عملية صناعة الوعي. حكومات اليوم باتت تدرك جيداً أهمية الوعي في صياغة السياسة العامة، وأصبحت تعتمد بشكل أساسي على المحتوى الذي يتم إنتاجه بهدف خلق ثقافة تنعكس على المجتمعات. من خلال برامج وخطط سياسية مدروسة، تستخدم الدول الوسائط الحديثة لترسيخ مفاهيم تتماشى مع سياساتها الداخلية والخارجية، وتخلق صوراً ذهنية يمكن أن تسيطر على العقل الجمعي. قد يقول البعض إن هذه فكرة قديمة، عبّر عنها الكاتب البريطاني جورج أورويل في رواية (1984) الشهيرة. هذا صحيح بشكل من الأشكال.

مع هذه الصور المتوالية، ظهرت في العصر الحديث فئة أخرى يمكنها التأثير بشكل غير مباشر، ولكن قوي. هؤلاء هم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يمتلكون القدرة على السيطرة على الوعي الجمعي بطرق مبتكرة وسريعة.

إذ بينما كان المفكرون في العصور السابقة يواجهون تحديات فكرية وضغوطاً مختلفة، يجد المؤثرون اليوم أمامهم جمهوراً ضخماً، يستهلك محتواهم في لمح البصر. يخلق هؤلاء المؤثرون تأثيراً هائلاً في مجالات متعددة، بدءاً من الموضة والجمال، وصولاً إلى السياسة والفكر.

بينما قد يكون العديد منهم بعيداً عن العمق الفكري أو البحث العلمي، إلا أن أسلوبهم السهل والمباشر يجعلهم قادرين على جذب الانتباه وتحقيق تأثيرات قوية في شباب اليوم.

في عصرنا هذا، أصبح من المستحيل تحديد جهة واحدة لصناعة الوعي، كما كان الحال في العصور الماضية. الوعي اليوم تتم صناعته في صوامع متعددة، حيث يشترك كثيرون في صناعة هذا الوعي بطرق وأدوات وأساليب مختلفة.

أصبح الجميع اليوم جزءاً من عملية صنع الوعي، ولكن هل تنتج لنا هذه العملية وعياً جمعياً ناضجاً، أم أنها مجرد أيديولوجيات مسيسة، وأصوات مدفوعة الأجر، تُعيد تشكيل الحقيقة بما يتناسب مع مصالح أيديولوجية أو سياسية أو غيرها؟

في نهاية الأمر، هل نحن اليوم أكثر وعياً من الماضي، أم أن الوسائل الحديثة حولت الوعي إلى شيء مرن ومتعدد، يصعب وضعه في قالب واحد؟ ربما يكون للجواب علاقة بكيفية تعاملنا مع هذه الأدوات الجديدة في تشكيل الوعي.

المؤكد هو أن صناعة الوعي لم تعد اليوم حكراً على جهة واحدة أو فئة معينة. لقد أصبحت عملية أكثر تعقيداً وتداخلاً، بحيث تتقاطع فيها أصوات كثيرة لم تكن معروفة من قبل.