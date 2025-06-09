الحضارة تزداد بهاء بالتبادل

يصادف اليوم الـ10 من يونيو، اليوم العالمي للحوار بين الحضارات، الذي اقترحته الصين، واعتمدت الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2024 قراراً بشأنه.

وحيث شاركت 14 دولة في اللجنة الأساسية لصياغة القرار، وانضم للتوقيع عليه 83 دولة بما فها دولة الإمارات العربية المتحدة، وحظي بدعم كامل من جميع الدول الأعضاء.

وعندما تزور الصفحة على الإنترنت لليوم العالمي للحوار بين الحضارات التابع للأمم المتحدة، يمكنك أن ترى تسع صور تعكس جمال التنوع الحضاري وتوضح العبارة في شرح الصور الغاية التي دعت الصين لطرح اعتماد هذا اليوم، وهي أنه ((يسهم الحوار في توحيد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في ترسيخ تقاليد التعايش السلمي المبني على الثقة بين شعوب العالم)).

كما أن المجتمع البشري يقف اليوم عند مفترق طرق جديد وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتتوالى الصراعات الإقليمية، فأصبح البحث عن سبل للتعايش الحضاري المتناغم موضوعاً عصرياً مهماً.

لذلك قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحضارة العالمية في 15 مارس، داعياً إلى تعميق التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات، وتعزيز تقدم الحضارة والمجتمع الإنساني.

وتقوم المبادرة على أربعة أركان رئيسية، وهي احترام تنوع الحضارات العالمية وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والحفاظ على الحضارات والابتكار فيها، وتعزيز التبادلات الدولية بين الشعوب، وتقدّم المبادرة الحكمة والرؤية الصينية لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.

ويكمن جوهر مبادرة الحضارة العالمية في ترسيخ رؤية حضارية تقوم على المساواة والتبادل والحوار والتسامح وتتبنى الحضارة الصينية مبدأ التناغم في التنوع الذي أصبح جزءاً من الجينات الثقافية للأمة الصينية ومصدراً فكرياً هاماً لتفاعلها مع العالم.

ورغم أن بعض الأصوات تروج لما يُسمى بـ ((صراع الحضارات))، حيث تعتبر تنوع الحضارات مصدراً للصراع، الأمر الذي لا يتوافق مع الرؤية الصينية فقط، بل ينال انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.

كما يقول المثل الصيني بأن تنوع الأشياء هو طبيعتها، فينبغي لنا الاعتراف بالقيمة الفريدة لكل حضارة، والتمسك بالمساواة والاحترام، والتخلي عن الغطرسة والتحيز، وتعزيز الحوار والتبادل بين الحضارات لتحقيق تعايش متناغم.

وتتمثل القيمة العميقة لمبادرة الحضارة العالمية في تحويل تنوع الحضارات إلى قوة دافعة لا تنضب لتقدم البشرية.

كل حضارة تحمل في طياتها الروح المتوارثة لأمة ودولة، فهي تحتاج إلى الصون جيلاً بعد جيل، كما تحتاج إلى مواكبة العصر مع الحفاظ على الأصالة والابتكار.

ويجب أن تكون أي حضارة متحركة ومنفتحة مهما كانت البيئة الاجتماعية التي ولدت فيها، وهذا قانون أساسي لانتشار الحضارات.

لقد علمنا التاريخ أن الحضارة التي تنغلق على نفسها مصيرها الأفول، بينما التبادل هو سر استمرار حيويتها.

وتتجلى حقيقة أن الحضارة تزداد بهاء بالتبادل بوضوح في دولة الإمارات وخاصة في دبي.

قد أنشأت الإمارات وزارة للتسامح في عام 2016 لتعمل على ترسيخ ثقافة التسامح والاحترام والتعايش السلمي في المجتمع.

وتعد دبي مدينة عالمية تجمع المقيمين من أكثر من 200 دولة، وتصبح نموذجاً عالمي حيوياً لممارسة مبدأ ((التناغم في التنوع)) وتثبت إمكانية تعايش الحضارات وازدهارها معاً خلال مسيرتها التنموية.

إن الصين ودولة الإمارات تتمسكان بقيم الانفتاح والتسامح، وتعمقان تعاونهما باستمرار في مجالات التبادل الحضاري والتكامل الثقافي والروابط الإنسانية، وتكتبان معاً فصولاً رائعة للحوار الحضاري في العصر الجديد.

واستقبلت دبي 824 ألف سائح صيني خلال العام الماضي وبنسبة نمو كبيرة بلغت 31 % مقارنة بالعام السابق.

وفتحت 171 مدرسة في الإمارات دورات لتعليم اللغة الصينية، ويتعلم 71 ألف طالب إماراتي اللغة الصينية في إطار ((مشروع 100 مدرسة لتعليم اللغة الصينية)).

ودخل كتاب ((شي جين بينغ: حوكمة الصين)) باللغة العربية والأعمال الكلاسيكية الصينية مثل ((التاو تي-تشينغ)) و((حوارات كونفوشيوس)) إلى العديد من المكتبات الإماراتية.

وفي أبريل من هذا العام، حضرت ملتقى الخط الإماراتي الصيني الذي استضافته مكتبة محمد بن راشد، حيث تأثرت بالصفات المميزة لفن الخط في البلدين.

وهناك عدد لا يحصى من التبادلات والتفاعلات مثل هذه بين الصين والإمارات وحققت تدفقًا ثنائي الاتجاه للحوار الحضاري.

نظراً إلى الأمام، فنتطلع إلى مواصلة الصين والإمارات تعميق تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، وبناء منصات جديدة لتبادل الحضارات، وإقامة جسور للتعاون الإنساني، وتطوير مساحات للتواصل بين الشباب، وتقديم للعالم المزيد من النماذج الصينية - الإماراتية للحوار الحضاري، وفتح الطريق نحو ازدهار مشترك.