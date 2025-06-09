تعظيم المشاهير.. لماذا؟ 1-2

MENAFN - Al-Bayan) عندما توفيت واحدة من نجمات المسرح وهي في عمر متقدم، بدأ الذين يعرفونها ممن عاصروها أو تربطهم بها علاقة معرفة أو صداقة، يكتبون على صفحاتهم كلمات رثاء ومواساة يذكرون فيها دورها وأثرها وتأثيرها وشيئاً من سيرتها ونتفاً من فصول حياتها، فشعرت بأنهم كانوا قد نسوها زمناً ثم إذا بالموت يذكرهم بها فجأة، فيغشون أختام الذاكرة وصندوق الأيام ليخرج هذا صورة وتلك حكاية وذاك موقفاً... وهكذا مر موتها خفيفاً عليهم، قاموا خلاله بما يتوجب، ثم انقضى الأمر عند البعض، وبقيت غصة فراق من نوع ما في قلوب البعض منهم بلا شك!

هذا ما يحدث غالباً عندما يرحل المشاهير وخاصة من كبار السن، إلا أن ما لاحظته في الأيام الماضية مع تنامي ظاهرة فوضى دمية لا بوبو، أن هناك فوضى مشاعر وتوجهات تجتاح العالم، سمتها الرئيسية المبالغة في كل شيء، وهو توجه أو صفة ليست جديدة، إلا أن البحث عن رمز أو معنى ربما يكون مسيطراً على العالم في أيام الفراغ التي نعيشها حالياً لأسباب مختلفة.

وقد تجلت المبالغة في تعظيم الجماهير للمشاهير أو إشباع المشهور صفات العظمة على نفسه، فيتحدث عن نفسه وكأنه ليس من صنف البشر، ما يجعلنا نتساءل ألهذه الدرجة تنسي الشهرة أصحابها حقيقتهم، ومن هم وكيف كانوا قبل أن يتحولوا لأيقونات في عالم الشهرة؟ سمعت واحدة من مشاهير السوشال ميديا تقول لمحدثها: (بالعكس أنا أتعامل مع الناس بشكل عادي وأتحدث إليهم، وأمشي معهم في الشارع وأتسوق كذلك كبقية الناس)! فتساءلت: أكانت تطمع أن تكون لها أجنحة فتطير بها دون أن يراها أحد ودون أن تكلم الناس!

صحيح أن الطبيعة البشرية وتركيبة المجتمع المعاصر، وفقدان المعنى والإيمان، دفع كثيرين لقناعات عجيبة، وحرف نظرتهم للشهرة والمشاهير، بل ودفعهم للاقتتال لأجل الحصول على دمية، إلا أن لذلك أسباباً جوهرية بلا شك، حتى وإن لم تكن جديدة، لكنها أخذت أشكالاً جديدة في عصر السوشال ميديا كأن يقول أحدهم راثياً تلك النجمة: ((وكانت تحدث الناس كأي إنسان عادي متناسية عظمتها ومن تكون))!!