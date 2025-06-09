" ماسك لا يهرول عبثاً "
إيلون ماسك لم يختر ((مناطحة)) ترامب اعتباطاً، فمثله ((لا يهرول عبثاً))، ولو كان كذلك لوضعناه في ((خانة)) أصحاب الفكر والثقافة والأدب والإعلام، أولئك الذين يقاتلون طوال حياتهم لإيصال كلمة أو رأي أو فكرة، ويكتفون بالعيش والديون تطاردهم حتى مماتهم، إنه من الفئة الأخرى، تلك الفئة التي تربح دولاراتها أضعافاً مضاعفة في أي مكان يضعونها، ويخططون لأهداف لا يراها غيرهم، ولا يفهم أساليب الوصول إليها إلا هم، ولأنه إيلون ماسك المتربّع على قمة الفئة المليارية بدأ يحلم بهدف بريقه يفوق بريق الذهب والماس!
إيلون ماسك يخطط للرئاسة في انتخابات 2028 أو بعدها، هكذا يعتقد كثيرون، خاصة بعد نشر تقارير موجهة حول تعلقه بالبيت الأبيض والقرب من السلطة قبل أن تتآمر عليه المجموعة المحيطة بالرئيس، والاعتداء عليه بالألفاظ النابية ثم الأيدي في ممرات البيت الذي يحكم العالم، وهذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، فالملياردير ((رقم واحد)) عالمياً لا يستطيع أن يحصل على المنصب الأول والأهم والأكثر قوة وتأثيراً في العالم، الدستور يقف حائلاً بينه وبين رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم يولد فوق أراضيها، وقد ((عيّره)) ترامب بذلك قبل يومين، واقترح عليه العودة إلى جنوب أفريقيا حيث وُلِد، وأي تعديل في دساتير ((الدول العميقة)) يحتاج إلى عقود من الزمان!
وهنا يستبعد خيار الرئاسة بعد إغلاق أبوابها في وجه إيلون ماسك، ولكن أبواب النفوذ والسيطرة مفتوحة، وخياراتها متعدّدة، وتاريخ أمريكا يسجل سوابق لأشخاص عملوا في الخفاء رغم أن خيوط تحريك الدمى كانت في أيديهم!
ومازلنا ننتظر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
"الرقية الشرعية".. والترخيص الرسمي
دراسة تكشف أن دواء شائعا للسكري يطيل العمر.. لدى النساء فقط
الإمارات: "وزارة الصحة" تحذر من 4 أعراض تـظـهـر خـلال أسـبـوعـين من ذبح الأضاحي
كـــرة المضـــرب "هــي المنتصــــرة"
ثاندر يرد بقسوة على بايسرز