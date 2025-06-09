" ماسك لا يهرول عبثاً "

MENAFN - Al-Bayan) لا خوف على إيلون ماسك حتى لو خسر ((تسلا)) بالكامل، فهو يملك أموالاً كثيرة، كما قال دونالد ترامب، هو الأول في العالم من حيث الثراء، ملياراته لم يجمعها من السيارات الكهربائية، ولا من المشاريع الفضائية، أو من منصة ((إكس)) التي كانت ((تويتر)) قبل أن يستحوذ عليها، هو دفع من أمواله التي جمعها على تلك المشاريع ذات الصيت، والتي لم يسترد شيئاً مما صرفه عليها!

إيلون ماسك لم يختر ((مناطحة)) ترامب اعتباطاً، فمثله ((لا يهرول عبثاً))، ولو كان كذلك لوضعناه في ((خانة)) أصحاب الفكر والثقافة والأدب والإعلام، أولئك الذين يقاتلون طوال حياتهم لإيصال كلمة أو رأي أو فكرة، ويكتفون بالعيش والديون تطاردهم حتى مماتهم، إنه من الفئة الأخرى، تلك الفئة التي تربح دولاراتها أضعافاً مضاعفة في أي مكان يضعونها، ويخططون لأهداف لا يراها غيرهم، ولا يفهم أساليب الوصول إليها إلا هم، ولأنه إيلون ماسك المتربّع على قمة الفئة المليارية بدأ يحلم بهدف بريقه يفوق بريق الذهب والماس!

إيلون ماسك يخطط للرئاسة في انتخابات 2028 أو بعدها، هكذا يعتقد كثيرون، خاصة بعد نشر تقارير موجهة حول تعلقه بالبيت الأبيض والقرب من السلطة قبل أن تتآمر عليه المجموعة المحيطة بالرئيس، والاعتداء عليه بالألفاظ النابية ثم الأيدي في ممرات البيت الذي يحكم العالم، وهذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، فالملياردير ((رقم واحد)) عالمياً لا يستطيع أن يحصل على المنصب الأول والأهم والأكثر قوة وتأثيراً في العالم، الدستور يقف حائلاً بينه وبين رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم يولد فوق أراضيها، وقد ((عيّره)) ترامب بذلك قبل يومين، واقترح عليه العودة إلى جنوب أفريقيا حيث وُلِد، وأي تعديل في دساتير ((الدول العميقة)) يحتاج إلى عقود من الزمان!

وهنا يستبعد خيار الرئاسة بعد إغلاق أبوابها في وجه إيلون ماسك، ولكن أبواب النفوذ والسيطرة مفتوحة، وخياراتها متعدّدة، وتاريخ أمريكا يسجل سوابق لأشخاص عملوا في الخفاء رغم أن خيوط تحريك الدمى كانت في أيديهم!

ومازلنا ننتظر.