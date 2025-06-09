تصرفات غير مقبولة

MENAFN - Al-Bayan) أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم قراراً بإيقاف كل من خالد الضنحاني لاعب الشارقة، وسلطان عادل لاعب شباب الأهلي، خمس مباريات محلياً، بالإضافة إلى غرامة 500 ألف درهم على كل منهما، مع استبعادهما من المنتخب، وتُعدّ هذه العقوبة الأولى من نوعها، من حيث حجم الغرامة المفروضة على لاعبين شابين، في وقت يُفترض فيه أنهما في مهمة وطنية، لا سيما أنهما محترفان في ناديين كبيرين.

السؤال المطروح: ما الذي دفعهما إلى الخروج عن السلوك المتوقع منهما؟ لا شك أن اتحاد الكرة لم يتخذ قراراته إلا بعد دراسة متأنية، ما يعكس خطورة المخالفة التي وقعت خلال المعسكر.. ومن المؤسف أن تحدث هذه الواقعة في وقت حرج، تحتاج فيه الكرة الإماراتية إلى تكاتف الجميع خلف المنتخب في مرحلة الملحق المؤهل للمونديال.

تمثيل المنتخب شرف عظيم، يتمناه كل رياضي، وليس مجرد امتياز يُمنح للاعب كرة قدم، يتمتع بفرص لا تتاح لغيره، سواء من زملائه في النادي، أو من الرياضيين في الألعاب الأخرى. المؤلم في الأمر، أننا لا نعلم تفاصيل المخالفة بدقة، ولكن وفق ما توضح من بيان اتحاد الكرة، واستناداً للوائح، فإن العقوبات جاءت متوافقة مع حجم المُخالفة.. ومع تسارع انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتأخر أندية اللاعبين في اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية، كما أعربت عن استنكارها للسلوك غير المنضبط، الذي لا يعكس الروح الرياضية، ولا يليق باسم النادي أو المنتخب.

بكل صراحة، حزنت كثيراً لما حدث، خاصة أنهما من المواهب الجديدة، التي كنا نأمل أن تسهم في تجديد دماء الكرة الإماراتية، التي تمر بمرحلة حساسة.. والله من وراء القصد