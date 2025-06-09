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العمر مجرد رقم

العمر مجرد رقم

2025-06-09 07:16:41
(MENAFN- Al-Bayan) كان فوز منتخب البرتغال ببطولة دوري أمم أوروبا هو الحدث الأكثر إثارة عالمياً، ليس فقط لأنه المنتخب الوحيد الذي أحرز هذه البطولة الكبيرة مرتين، وليس فقط لأنه تحقق على المنتخب الإسباني حامل اللقب، بل بسبب وجود كريستيانو رونالدو في الملعب بعد أن تجاوز الأربعين من العمر، وإذا كان مجرد وجوده مع منتخب بلاده كافياً لجلب المتابعة والمتعة للجماهير والمشاهدين من البرتغال أو من خارجها، فإن كريستيانو يزداد إعجاباً من الناس بسبب كل ما يفعله وهو في هذه السن المتقدمة.

لقد أثبت لنا هذا اللاعب غير العادي مرة أخرى مقولة ((العمر مجرد رقم)). نعم هو مجرد رقم، لا سيما مع هذه النوعية من البشر، فليس من السهل أن تحافظ على نفسك وسط كل هذه الهالة من المغريات التي تحيط بك وبحياتك، وكل هذه الضجة وهذا الصخب التي تحدثه الشهرة الطاغية.

شكراً لرونالدو الذي يقدم النموذج للآخرين، فلولا الالتزام والانضباط والقدرة على كبح جماح النفس لما كان كل هذا المجد، وكل هذا التألق في الملعب، فهو الذي أعطى للموهبة بريقاً وجعل منه أسطورة حقيقية، وحالة متفردة، ونموذجاً حياً لكل من يريد، ليس فقط في مجال كرة القدم بل في كل مناحي الحياة.

كلمة أخيرة

هذا بالطبع لا يقلل من روعة دور بقية زملائه ولا مدربه ولا الجماهير المساندة والمستمتعة، لكن رونالدو يطغى، ولعلك شاهدت بعد الفوز بالكأس، أن الفرحة للوطن، كانت تعادل الفرحة بشخص واحد اسمه كريستيانو رونالدو.

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