ريادة الأعمال البيئية تسهم في تمكين مبتكري الحلول الخضراء

برنامج «الغرير لريادة الأعمال البيئية»: برنامج شراكة تعاونية لترسيخ الابتكار المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تمكين جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب لمواجهة التحديات البيئية وتشكيل مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة.

برنامج الغرير لريادة الأعمال البيئية يمكّن الشباب من إطلاق شركات ناشئة خضراء، تعزيزاً لأهداف الاستدامة في الإمارات عبر الابتكار والتدريب والتعاون

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 10, 2025 /EINPresswire / -- برنامج ((الغرير لريادة الأعمال البيئية)) هو مبادرة تعاون مشترك أطلقتها مؤسسة عبد الله الغرير بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومدينة إكسبو دبي، بهدف ترسيخ الابتكار المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي البرنامج ضمن "شراكة التعليم الأخضر" الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبد الله الغرير، التي تركز على "التحول الأخضر في المجتمعات" وتجسّد التزام المؤسسة بالاستدامة وبدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.إثراء ريادة الأعمال الخضراءانطلق برنامج ((الغرير لريادة الأعمال البيئية)) في أكتوبر 2023، بهدف تمكين الشباب الإماراتي والعربي من مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها من خلال مشاريع الأعمال المبتكرة. وقد استقطب البرنامج أكثر من 1,000 متقدم، وتضمّن مواضيع مثل آليات تشكيل فريق العمل، وعروض لأفكار شركات ناشئة، وبرنامج مسرّعات، وقد تكلّل البرنامج بمسابقة عرض لأفكار مشاريع خلال مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث زوّد هذا النهج الشامل روّاد الأعمال الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير حلول مستدامة. وخلال البرنامج، تعرّف المشاركون على كافة جوانب تأسيس شركة ناشئة، بدءاً من تكوين فريق العمل وفهم الأدوار والمسؤوليات وصولاً إلى إتقان التسويق وفهم الاستراتيجيات وعملية تطوير المنتجات.ويأتي البرنامج في إطار مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها "الأجندة الوطنية الخضراء 2030"، و"استراتيجية الإمارات للطاقة 2050". وفي هذا السياق، قالت عبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة، تلعب مبادرات مثل برنامج ريادة الأعمال البيئية دوراً أساسياً في ذلك، ومن خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، نحن نسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ونعمل على تطوير أهداف الاستدامة التي وضعناها".وأضافت: "يتوقف مستقبل كوكبنا على روح الابتكار والدافع الريادي لحضارتنا، ومن خلال تحفيز ودعم الشركات الناشئة التي تركز على الحلول المستدامة، فإننا نعمل على إعداد الجيل القادم من القادة ونضمن أن تساهم جهودنا الجماعية في تشكيل عالم أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة ومرونة، ونحن مسؤولون عن تمكين أصحاب الرؤى المبتكرة ودعمهم بالموارد والخبرات والمنصة التي يحتاجونها لترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس ومؤثر. ونحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبد الله الغرير في هذه المبادرة الرامية لبناء غد أكثر إشراقاً واستدامة لنا جميعاً".من جانبها، أكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، على الرؤية الأوسع للبرنامج قائلة: "في برنامج ريادة الأعمال البيئية، نعمل على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يعرفون أن النجاح الحقيقي للأعمال يبدأ بالاستدامة. هؤلاء هم صُنّاع التغيير الذين يقودون الابتكار ومسيرة التقدم نحو مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة، ويسهمون في تمكيننا من تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071. نحن في مؤسسة عبد الله الغرير ملتزمون بإنشاء المنظومة الأمثل لنجاح حلولهم المستدامة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصياغة غد أفضل وأكثر إشراقاً".الاحتفال بتكريم الفائزينكرّم البرنامج ثلاثة مشاريع وهي: ((عين من تيار)) AIN by TYAR، و((جولدن جوتري)) Golden JoTree، و ((إيكوسات)) EcoSat، حيث قدّمت هذه الشركات الناشئة حلولاً مبتكرة وفريدة للتحديات والقضايا البيئية.((عين من تيار)) AIN by TYAR.. النهوض بالقطاع الزراعي((عين من تيار)) هي شركة ناشئة مقرّها أبوظبي، طورت منتجاً زراعياً ذكياً باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتمكّن هذه التكنولوجيا المزارعين من مراقبة مزارعهم وإدارتها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، بهدف ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة بنسبة 15% بحلول 2028.وفي تعليق على المنتج، قال محمد المحرزي، الرئيس التنفيذي لشركة ((عين من تيار)): "تم تصميم التطبيق لتحسين استهلاك المياه والطاقة في الزراعة من خلال توفير مخططات قابلة للتنفيذ تستند إلى بيانات يتم تحليلها وتوصيات مخصصة من الذكاء الاصطناعي. وستوفر هذه التكنولوجيا للمزارعين المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على تحسين الكفاءة والعوائد، كما أنها تثقّف المستخدمين حول الممارسات المستدامة وتساعدهم في التخطيط الفعّال للموارد مثل مضخات المياه والصمّامات الكهربائية".((جولدن جوتري)) Golden JoTree.. الإنتاج المستدام لزيت نبات الجوجوباتستكشف شركة ((جولدن جوتري)) التي تتخذ من الشارقة مقراً لها إنتاج زيت نبات الجوجوبا باستخدام تقنيات زراعية متطورة وموارد الطاقة المتجددة.وقال عماد الدبابسة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة ((جولدن جوتري)): "إن الاستفادة الاستراتيجية من المناخ الملائم في المنطقة، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة، سيمكّننا من ضبط الظروف الزراعية واستخدام الموارد، والتي تشمل ألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، والتي تسهم بتخفيف البصمة الكربونية بشكل كبير، ونحن ملتزمون بالحفاظ على معيار صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية في جميع عملياتنا، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن جهودنا في البحث والتطوير تدعم مساعينا الحثيثة لتحسين جودة البذور وزيادة إنتاجية المحاصيل".((إيكوسات)) EcoSat.. رصد الانبعاثاتتوظف شركة ((إيكوسات)) الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لرصد وقياس الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات، والبصمة الكربونية للمصانع، وتساعد هذه التكنولوجيا المتخصصين في اتخاذ قرارات مستنيرة وواعية للتخفيف من التلوث، وتوفير البيانات اللازمة لوضع سياسات وطنية وتقديم بدائل منخفضة التكلفة لعمليات الرصد التقليدية. وبالإشارة إلى أعمال الشركة، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لـشركة ((إيكوسات)): "أصبحت الاستراتيجيات الفعّالة للحد من التلوث وآثاره الضارة على الصحة العامة ممكنة بفضل التكنولوجيا التي طورناها، والتي تساعد الحكومات والمنظمات البيئية على اتخاذ قرارات نوعية ومدروسة".صياغة مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئةيواصل برنامج ((الغرير ريادة الأعمال البيئية)) دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال تعزيز التعاون والابتكار، يسهم البرنامج في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً، ونجاح هذه المبادرة يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة ودور هذه البرامج في بناء مستقبل مستدام.

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