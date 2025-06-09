رئيس الدولة يستقبل سلطان طائفة البهرة

MENAFN - Al-Bayan) ">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الدكتور مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي - بالضيف والوفد المرافق وتبادل معه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك..معربين عن تمنياتهما أن يعم الخير والسلام والازدهار شعوب العالم أجمع.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك..وأشاد الدكتور مفضل سيف الدين في هذا السياق بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الإنسانية وجهوده الخيّرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والحوار والهادفة إلى ترسيخ التعاون والتواصل وبناء مجتمعات متينة متماسكة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.