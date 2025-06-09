رئيس الدولة يستقبل سلطان طائفة البهرة

رئيس الدولة يستقبل سلطان طائفة البهرة
ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي - بالضيف والوفد المرافق وتبادل معه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك..معربين عن تمنياتهما أن يعم الخير والسلام والازدهار شعوب العالم أجمع.
كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك..وأشاد الدكتور مفضل سيف الدين في هذا السياق بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الإنسانية وجهوده الخيّرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والحوار والهادفة إلى ترسيخ التعاون والتواصل وبناء مجتمعات متينة متماسكة.
حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.
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