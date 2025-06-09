المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات" خلال خطابها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، اليوم الاثنين، في نيس الفرنسية.



وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.



ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على خفض تلوث البلاستيك والمغذيات (المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة) إلى النصف خلال خمس سنوات، واستعادة الموائل الطبيعية، وحماية سواحل أوروبا بشكل أفضل من آثار تغير المناخ.