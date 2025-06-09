عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يصادف غدا الثلاثاء عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، إذ ولد سموه في الثامن من شعبان 1401 هجرية الموافق للعاشر من حزيران عام 1981 ميلادية لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملكة نور الحسين.



وسموه هو السليل الحادي والأربعون المباشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله سيد ولد آدم إمام المرسلين وخاتم النّبيين.

وسمو الأمير هاشم هو آخر أبناء جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وهو الأخ الأصغر لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وقد أنهى سموه تعليمه الابتدائي في عمّان ومن ثم تعليمه الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1420 هجرية (1999 ميلادية)، كما التحق سموه بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا وتخرج منها عام 1421 هجرية (2000 ميلادية) برتبة ملازم ثانٍ في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وقد حاز سموه على عدة جوائز منها جائزة أفضل تحصيل في دراسته الأكاديمية بالكلية من الضباط غير البريطانيين.

وتخرَّج سموه من جامعة جورج تاون الأمريكية من كلية الشؤون الدولية بدرجة امتياز في السابع من رجب 1426 هجرية الموافق للثاني عشر من آب 2005 ميلادية، ثم أكمل دراسته العليا في علوم القرآن الكريم في جامعة البلقاء التطبيقية، وتخرج منها في الحادي عشر من شعبان 1427 هجرية الموافق للخامس من أيلول 2006 ميلادية. وفي الثامن من صفر 1436 هجرية الموافق الأول من كانون الأول 2014، حصل سموه على شهادة ماجستير أخرى في الدراسات الدفاعية من جامعة "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة.