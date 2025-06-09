تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3542 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.11 بالمئة، كما تراجع أمام اليورو ليُتداول عند 1.1870 يورو، بانخفاض نسبته 0.13 بالمئة.

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