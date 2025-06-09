تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى

تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى
وأضاف المجالي في تصريح الاثنين، أن الأسعار كانت متوازنة خلال عيد الأضحى لهذا العام، مع إقبال جيد على الأضاحي خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.
وأشار إلى أن أسعار الخروف المستورد شهدت ارتفاعًا، رادًّا ذلك إلى الارتفاع العالمي في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
وبيّن المجالي أن هناك ارتفاعًا عالميًا في أسعار اللحوم، خاصة في أغلب المناشئ التي يستورد منها الأردن، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي أدت إلى شحّ في مستوردات المواشي.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة منحت رخصًا أكثر هذا العام لاستيراد المواشي مقارنة بالعام الماضي.
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