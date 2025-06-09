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تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى

تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى

2025-06-09 03:10:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن أسعار الأضاحي "المحلية" كانت مماثلة لأسعار العام الماضي، مع ارتفاع بسيط في أسعار المواشي.


وأضاف المجالي في تصريح الاثنين، أن الأسعار كانت متوازنة خلال عيد الأضحى لهذا العام، مع إقبال جيد على الأضاحي خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.


وأشار إلى أن أسعار الخروف المستورد شهدت ارتفاعًا، رادًّا ذلك إلى الارتفاع العالمي في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.


وبيّن المجالي أن هناك ارتفاعًا عالميًا في أسعار اللحوم، خاصة في أغلب المناشئ التي يستورد منها الأردن، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي أدت إلى شحّ في مستوردات المواشي.


ولفت إلى أن وزارة الزراعة منحت رخصًا أكثر هذا العام لاستيراد المواشي مقارنة بالعام الماضي.

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