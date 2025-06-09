غوتيريش يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات

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غوتيريش يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قادة دول العالم، على التصديق على معاهدة تسمح بإقامة محميات بحرية في المياه الدولية، محذرا من أن النشاط البشري يدمر النظم البيئية للمحيطات.
وحذر خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، من أن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجة حرارة مياه البحار يهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.
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