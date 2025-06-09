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غوتيريش يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات

غوتيريش يدعو دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات

2025-06-09 03:10:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قادة دول العالم، على التصديق على معاهدة تسمح بإقامة محميات بحرية في المياه الدولية، محذرا من أن النشاط البشري يدمر النظم البيئية للمحيطات.


وحذر خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، من أن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجة حرارة مياه البحار يهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.

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