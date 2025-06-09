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ترامب يحمّل متمرّدين مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس

ترامب يحمّل متمرّدين مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس

2025-06-09 03:10:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس، بعد أن أرسل قوات الحرس الوطني لاحتواء احتجاجات ضد عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.


وقال ترامب في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات التي تحدث في بعض أنحاء في ثاني أكبر مدينة أميركية "الناس الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون".

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