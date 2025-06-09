السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها

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السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت السفينة مادلين مساء الاثنين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بعد أن اعترضتها إسرائيل أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيدين للقضية الفلسطينية.
ودخل القارب إلى الميناء حوالي الساعة 20:45 (17:45 ت غ) بمرافقة سفينتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية.
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