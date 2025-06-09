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السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها

السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها

2025-06-09 03:10:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت السفينة مادلين مساء الاثنين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بعد أن اعترضتها إسرائيل أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيدين للقضية الفلسطينية.


ودخل القارب إلى الميناء حوالي الساعة 20:45 (17:45 ت غ) بمرافقة سفينتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية.

MENAFN09062025000208011052ID1109653047

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