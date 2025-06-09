عضلاته لم تنفعه.. رونالدينيو يهين حارس ميسي (فيديو)
خطف النجم البرازيلي السابق رونالدينيو الأنظار بلقطة فنية رائعة، أمام ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ونظَّم رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني السابق، ومواطنه روبرتو كارلوس نجم الغريم ريال مدريد السابق، مباراة خيرية أُطلق عليها اسم "اللعبة الجميلة 2025"، في ملعب "تشيس" بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتمت دعوة عدد من نجوم كرة القدم السابقين وبعض المشاهير للمشاركة في المباراة التي يتم تنظيمها بشكل سنوي منذ عام 2022.
وكان ياسين تشويكو من بين المشاهير الذين شاركوا في المباراة، خاصةً بعدما نال شهرة واسعة مؤخرا بفضل قوته البدنية وتعيينه كحارس شخصي لميسي منذ انتقاله لنادي إنتر ميامي.
وكانت اللقطة الأبرز في المباراة حين أبدع رونالدينيو بعمر 45 عاما أمام حارس ميسي، حيث قام بمراوغته بلمسات ساحرة رائعة.
والتقطت عدسات الكاميرا تلك اللقطة، ليحصد الفيديو تفاعلا واسعا بين جماهير الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن ملعب "تشيس" احتضن المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي فجر الإثنين ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الفريق المكسيكي.
شاهد مهارة رونالدينيو أمام حارس ميسي
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