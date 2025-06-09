ملعب باسمه و5 لغات.. من هو كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان؟

خبرني - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعيين الروماني كريستيان كيفو مدربا جديدا للفريق خلفاً لسيموني إنزاغي، وهو بطل قديم في جوسيبي مياتزا وأحد أساطير الفريق.

ويعتبر كريستيان كيفو أحد أبطال نسخة دوري أبطال أوروبا 2010 مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في موسم تتويج النيراتزوري بثلاثية نادرة في تاريخه.

كيفو خاض 33 مباراة بكل البطولات خلال موسم التتويج بالثلاثية، سجل خلالها هدفاً وحيداً.



ودافع كيفو عن ألوان إنتر ميلان في 168 مباراة على مدار 6 مواسم من 2007 إلى 2013، وحقق ثلاثية متتالية للدوري الإيطالي من 2008 إلى 2010، ولقبين لكأس إيطاليا والسوبر المحلي في مناسبتين، وكأس العالم للأندية 2010 إلى جانب الشامبيونزليغ.

كيفو المدرب

على صعيد التدريب، فإن كيفو عمل مديراً فنياً في فرق إنتر ميلان للناشئين من 2018 إلى 2024، وبالتحديد مع فرق 14 و17 و18 و19 سنة، قبل أن يبدأ خلال العام الحالي تجربته التدريبية الأولى على صعيد فرق الصف الأول.

وقاد كيفو فريق بارما في 13 مباراة فقط منذ 18 فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن، ولم يكن يعرف قبل أقل من 4 أشهر أن خطوته الثانية ستكون حامل لقب الدوري الإيطالي 2023-2024.

ولم يحقق كيفو إلا 3 انتصارات فقط مع بارما وخسر مثلها وتعادل في 7 مواجهات وسجل الفريق في عهده 14 هدفاً وتلقى 13.

لكن نتائج كيفو مع بارما قادت الفريق للبقاء في الدوري الإيطالي بفضل فوز مهم 3-2 على أتالانتا العملاق.

وجاء الإعلان (الإثنين) عن تعيين كيفو مدرباً لإنتر بعد إنهاء أوراقه مع فريقه السابق بارما.

على المستوى الشخصي، يمتلك كيفو قدرة على التحدث بخمس لغات وهي إلى جانب الرومانية، لغته الأم، الإيطالية والهولندية والإنجليزية والإسبانية.

وقد كان والد كيفو أيضاً لاعباً للكرة ومديرا فنيا ويدعى ميرسيا كيفو، وهو ظهير أيمن سابق لفرق ريسيتا ويونيفريسيتاتيا كرايوفا في بلاده.



والد كيفو كان له دور كبير في تطور كرة القدم في رومانيا من خلال الاشتراك في إنشاء مدارس لتعليم اللعبة بشكل احترافي.

وقد أطلق اسم والد كيفو "ميرسيا كيفو" على ملعب كرة قدم يتسع إلى 12.500 متفرج في ريسيتا، وهو ملعب النادي الذي دافع عن ألوانه.