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مسؤولين أميركيين: ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية

مسؤولين أميركيين: ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية

2025-06-09 03:07:56

خبرني - نقل المونيتور عن مسؤولين أميركيين: قرار ترمب قد يشمل أيضا التدابير التي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات لسورية

وتابع عن مسؤولين أميركيين: القرار التنفيذي هو إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية

واضاف عن مسؤولين أميركيين: الرئيس ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية

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