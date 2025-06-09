مسؤولين أميركيين: ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية

مسؤولين أميركيين: ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية
خبرني - نقل المونيتور عن مسؤولين أميركيين: قرار ترمب قد يشمل أيضا التدابير التي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات لسورية
وتابع عن مسؤولين أميركيين: القرار التنفيذي هو إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية
واضاف عن مسؤولين أميركيين: الرئيس ترمب يوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سورية
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