جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- احتفلت محافظة جرش، مساء اليوم الاثنين بديوان عشيرة العتوم، بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، بحضور النائبين حمزة الحوامدة ومحمد هديب.

وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين ويعكس صورة الأردن المشرقة في المحافل الدولية.

وأشار النائب السابق زيد العتوم إلى أن تأهل النشامى إلى كأس العالم تزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وهي مناسبات وطنية تجسد معاني الولاء والانتماء.

وقال رئيس نادي جرش الرياضي ضاحي العتوم إن هذه المبادرة جاءت بمشاركة مجتمعية واسعة من أبناء المحافظة تأكيدًا على التفاف المجتمع حول القيادة الهاشمية ودعما للمنتخب الوطني في مشواره المقبل.

واشتملت الفعاليات على فقرات وطنية قدمتها فرقة القوات المسلحة الأردنية.

--(بترا)

ع.ف/م ك/أس

09/06/2025 21:54:45





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا بشأن الاستقرار الاستراتيجي العال جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهج الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والص جولة دولية للملك .. حشد للمواقف الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحي وزارة الاعلام السعودية تبرز ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة