جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة

جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة
جرش 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- احتفلت محافظة جرش، مساء اليوم الاثنين بديوان عشيرة العتوم، بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، بحضور النائبين حمزة الحوامدة ومحمد هديب.
وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين ويعكس صورة الأردن المشرقة في المحافل الدولية.
وأشار النائب السابق زيد العتوم إلى أن تأهل النشامى إلى كأس العالم تزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وهي مناسبات وطنية تجسد معاني الولاء والانتماء.
وقال رئيس نادي جرش الرياضي ضاحي العتوم إن هذه المبادرة جاءت بمشاركة مجتمعية واسعة من أبناء المحافظة تأكيدًا على التفاف المجتمع حول القيادة الهاشمية ودعما للمنتخب الوطني في مشواره المقبل.
واشتملت الفعاليات على فقرات وطنية قدمتها فرقة القوات المسلحة الأردنية.
--(بترا)
ع.ف/م ك/أس
09/06/2025 21:54:45
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