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روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي

روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي

2025-06-09 03:07:44
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 9 حزيران (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وقالت في بيان صحفي:"هناك رغبة حقيقية داخل الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في استئناف الحوار الاستراتيجي، وبمجرد توافق المبادئ الأساسية للمفاوضات المتكافئة والمتوازنة بشأن الاستقرار الاستراتيجي سنكون مستعدين لاستئناف تلك المحادثات، وحتى ذلك الحين لابد من بذل جهود إضافية لاستعادة العلاقات المتكافئة".
--(بترا)
س ح/م ك/أس
09/06/2025 21:56:28

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